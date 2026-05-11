Ana Céspedes: "Cada vez más mujeres lideran grandes proyectos científicos y es bonito formar parte de esa red"

Ana Céspedes ha sido reconocida con el premio Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la categoría de Ciencia, Investigación y Solidaridad.

La aplicación de los avances sanitarios salva vidas. Esta máxima rige el trabajo que la farmacéutica Ana Céspedes desempeña en decenas de países del mundo con Vitamin Angels, una compañía sin ánimo de lucro dedicada a las madres y los recién nacidos.

Hija de maestros y nacida en Barrax (Albacete), Céspedes presume de esfuerzo y vocación científica. Su historia vital refleja el papel nuclear del conocimiento y su proyección social: el impacto de las buenas prácticas sanitarias mejora la vida de millones de personas; en los casos más extremos, la permite.

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha entrega el premio Gigante en la categoría de Ciencia, Investigación y Sociedad a una mujer que ha construido una exitosa y extensa carrera profesional jalonada con estancias de investigación en Alemania y diversos centros de Estados Unidos. Desde hace años reside en Nueva York.

La tierra de la que presume, y de la que mantiene orgullosa sus dejes, la distinguió con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en 2023. El discurso de Céspedes ahonda en la importancia de la prevención, la vacunación y la nutrición como llave para una mayor longevidad con calidad de vida.

P. Se ha afanado en la investigación de vacunas como el sida o la covid, enfermedades de gran impacto social. ¿En qué ha consistido este esfuerzo? ¿Qué beneficios ha reportado?

R. Durante ocho años, trabajé en IAVI [sigla de International AIDS Vaccine Initiative] como directora general mundial de Operaciones. Principalmente, participé en el desarrollo de vacunas que afectan a los países de ingresos bajos y medios [un término que la entrevistada pronuncia en inglés: Low and Middle Income Countries]. Estas son sida, tuberculosis, covid, ébola o fiebre de Lassa.

En aquella época, [que se extendió hasta marzo de 2025], uno de los proyectos que más me apasionó fue el de la vacuna para la tuberculosis MTBVAC. Tuvo su origen en un investigador español y, además, fue fabricada por una compañía española gracias al acuerdo entre IAVI y Biofabri, una empresa que tiene su sede en O Porriño, en Galicia.

P. Vitamin Angels es una organización sin ánimo de lucro y dedicada a la salud pública que desarrolla su labor en diferentes países en vías de desarrollo. ¿Qué realidad sanitaria caracteriza a estos lugares?

R. Nos dedicamos a las principales necesidades nutricionales en el colectivo de mujeres y niños de hasta cinco años de edad en zonas del planeta donde existe una gran falta de equidad y de acceso a la innovación básica. Es una realidad que dificulta que las personas tengan la calidad de vida que todos nos merecemos.

"Hay mucha falta de equidad y falta de acceso a la innovación básica en los países en vías de desarrollo"

Aproximadamente, mil millones de mujeres y niños en el mundo tienen deficiencias de micronutrientes, sustancias que, sobre todo en las etapas iniciales, son esenciales para el desarrollo.

P. Este proyecto se dedica a la salud materno-infantil. ¿Qué ejes estructuran la atención que presta?

R. Disponemos de tres programas. El primero es la suplementación con micronutrientes durante el embarazo mediante un complejo polivitamínico y de minerales cuya formulación ya estudió la comunidad de salud global hace muchos años y las Naciones Unidas aprobó como un estándar para complementar las necesidades nutricionales durante el embarazo: se llama United Nations International Multiple Micronutrient Antenatal Preparation (Unimmap).

Distribuimos esas vitaminas y educamos a los profesionales sanitarios sobre su relevancia para que estos puedan educar a las mujeres sobre por qué es importante, incluso cuando no se está enferma durante el embarazo, tener una suplementación con vitaminas.

Se trata de uno de los programas con mayor impacto a nivel mundial porque impacta sobre dos vidas al mismo tiempo: en la mujer y en el niño.

P. ¿Cuáles son los otros dos?

R. El segundo es la complementación con vitamina A. El déficit de esta vitamina es una de las principales causas de mortalidad en niños de hasta cinco años. La vitamina A es crítica para el sistema inmunitario, para la visión y para el desarrollo: cuando hay un déficit, se incrementa el riesgo de mortalidad y, además, se produce ceguera infantil.

Céspedes nació en la localidad albaceteña de Barrax y reside en Nueva York. Janet García

El tercer programa es el de desparasitación para niños entre los seis meses y los cinco años. Es una medida importante porque aproximadamente 800 millones de niños en el mundo viven con infección por parásitos crónica. El problema es que estos parásitos se asientan en el estómago de los niños, se comen los nutrientes y generan malnutrición.

El albendazol es un principio activo que ya está fuera de patente y cuya fabricación encargamos a compañías de alta calidad y bajo coste. Lo distribuimos y trabajamos para explicar la relevancia de que los niños lo tomen. Es otro programa súper exitoso; tanto la vitamina como el albendazol son planes que las comunidades nos piden de forma proactiva.

P. ¿Qué elementos o atributos distinguen a Vitamin Angels y con qué otras instituciones o empresas han establecido fórmulas de colaboración?

R. Su principal característica es que está orientado a la acción: trabajamos directamente para proporcionar acceso a estas innovaciones que se concretan en forma de vitaminas o en el albendazol. Tenemos la capacidad de distribuir en 65 países y llegamos a 74 millones de personas cada año.

La segunda cualidad es que trabajamos a dos niveles: el de acción inmediata y el de la sostenibilidad. Colaboramos con gobiernos locales para asegurar que la intervención sea duradera: de hecho, lo ideal sería que estos gobiernos lo pudieran hacer ellos mismos sin ayuda.

En tercer lugar, nos consideramos muy prácticos; nos centramos en intervenciones con gran base científica y muy costo-efectivas [estrategias sanitarias rentables que maximizan los resultados de salud al menor coste posible]. Por ejemplo, por cada dólar que se invierte en la suplementación con micronutrientes para embarazadas, hay un retorno de 35 dólares.

"Por cada dólar invertido en suplementación con micronutrientes para embarazadas, hay un retorno de 35 dólares"

En definitiva, colaboramos con todo el mundo, con cerca de mil oenegés, gobiernos, universidades y compañías farmacéuticas. Nuestro espíritu es la colaboración. Los problemas son tan grandes que no hay una organización que pueda resolverlo todo sola. Nuestros principios operativos son: costo-efectividad, colaboración, agilidad y sostenibilidad.

P. También es más barato prevenir que curar. No obstante, ¿cómo se puede implementar la cultura de la prevención en regiones donde los ingresos y el desarrollo social son bajos?

R. La educación es clave. Si no sabes lo que tienes que hacer para mantener la salud, no lo haces. En estos países las necesidades son mayores: acceso a agua potable, higiene básica, capacidad para refrigerar alimentos o tener letrinas.

Para cualquier país rigen cinco componentes para la prevención. El primero es la nutrición e hidratación. El segundo es el ejercicio físico, aunque estas poblaciones se mueven más que nosotros. El tercero es el ejercicio mental, pero quizás ellos tienen menos estrés. El cuarto son las relaciones interpersonales y allí mantienen la esencia de la comunidad: es precioso ver cómo se ayudan con la crianza. Y el quinto es el sueño.

Parece una paradoja, pero estos colectivos con pocos recursos tienen algunos elementos del autocuidado más fáciles que las sociedades con mayor desarrollo. Sin embargo, los ámbitos de la nutrición e hidratación resultan muy complejos para ellos.

P. ¿Hay una clara relación entre los hábitos saludables y la calidad de vida?

R. Tenemos que insistir en que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y social —como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS)—. La prevención es clave: cuanto antes se empiece, más calidad de vida se tendrá.

"La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y social"

La nutrición es un pilar fundamental: somos lo que comemos. La nutrición es clave en cada etapa, desde el embarazo hasta la vejez. A veces, se ve la alimentación solo como algo social —y a mí, por ejemplo, me encanta comer—, pero hay que reflexionar sobre las necesidades nutricionales. Cuando una persona come mal tres días seguidos, se siente incómoda y sin energía. Por eso animo a todo el mundo a considerar la relevancia de lo que ingiere.

P. Es una científica prestigiosa al frente de un gran proyecto. ¿Cree que su biografía se volverá frecuente en los próximos años en España?

R. Cada vez hay más mujeres referentes y muchas de ellas son españolas. Mantengo mucho contacto con la comunidad de mujeres españolas que son líderes, con Laura González Molero, presidenta de DKV; Belén Garijo, presidenta de Merck España; Gema Parlange, directora general de Aplusa.

La farmacéutica insiste en la importancia de la vacunación, la prevención y la nutrición. Janet García

Es bonito tener esa red en la que cada vez hay más mujeres en ciencia dirigiendo grandes proyectos y poderla compartir.

P. ¿Cómo ve el estado de la investigación sanitaria en España? ¿Faltan recursos? ¿La colaboración público-privada es adecuada?

R. España siempre ha sido un referente en investigación clínica. Sin embargo, me pregunto si la salud se considera de verdad un pilar estratégico. Tenemos que recordar que invertir en salud genera crecimiento económico en otros sectores.

"Invertir en salud genera crecimiento económico en otros sectores: España siempre ha sido un referente en investigación clínica"

Me encantaría que en España ocurriera lo que vi en [el estado de] Massachusetts. El Gobierno estatal se empeñó en ser el polo de salud de la costa este [de Estados Unidos] y lo establecieron como una iniciativa más allá de los partidos y de carácter sectorial, porque implicó a la economía, la educación o la sanidad. Aquello terminaría generando un intercambio maravilloso con las compañías.

P. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha distingue su trayectoria. ¿Qué supone para una oriunda de la región que desde hace años vive en Nueva York?

R. Me considero una neoyorquina muy manchega. Siempre he tenido a la Mancha en mi corazón. Aunque hice la carrera en Madrid, en la Universidad Complutense (UCM) mantuve mi acento: el "ej que" no me lo quise quitar nunca porque es parte de mi identidad.

"Me considero una neoyorquina muy manchega; el "ej que" no me lo quise quitar nunca, es mi identidad"

En Estados Unidos, de la Mancha se conoce el Quijote y el queso manchego. Yo voy haciendo promoción allá donde voy. El Gobierno regional lo está haciendo muy bien en el ámbito de la promoción de la región. Colaboro como mentora con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); tienen un equipo muy ágil y dinámico. La región está creciendo y se está internacionalizando.

Agradezco de corazón el reconocimiento que me brinda EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y me llena de responsabilidad. Es un refuerzo para seguir haciendo las cosas bien, con ética y rigor, y para ser un referente de que se pueden conseguir cosas con esfuerzo. No soy especialmente inteligente, pero sí soy muy trabajadora.