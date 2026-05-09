Aviso amarillo en zonas de Cuenca, Guadalajara y Toledo por tormentas nocturnas con granizo y rachas de viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso de nivel amarillo en algunas zonas de las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo que se verán afectadas durante la noche por lluvias, con una precipitación acumulada de hasta 15 litros en una hora.

Las tormentas, localizadas en la mitad septentrional de la región, podrán ir acompañadas de granizo menudo y de algunas rachas de viento muy fuerte.

Para este sábado, la Aemet prevé una situación de inestabilidad que dejará cielos predominantemente cubiertos y precipitaciones generalizadas en forma de chubascos, con tormentas ocasionales en Castilla-La Mancha.

La región tendrá cielos nubosos o muy nubosos, con brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en las provincias orientales. Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios en el oeste y en ligero a moderado ascenso en el este, con las máximas en ligero descenso y se espera que el viento sea flojo a moderado.

Un total de doce comunidades autónomas se encuentran este sábado en aviso amarillo por precipitaciones que afectarán prácticamente a toda la geografía peninsular. El aviso amarillo no supone un riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad.