Hasta tres días sin trabajar: los 213 municipios de Castilla-La Mancha que tendrán un segundo puente en mayo

El último puente con motivo del Día del Trabajador (viernes 1 de mayo) fue solo el calentamiento para un elenco de 213 municipios de Castilla-La Mancha que se preparan para disfrutar de otro descanso laboral de hasta tres días por la festividad de San Isidro Labrador.

El próximo viernes 15 de mayo, aunque no es uno de los festivos autonómicos en Castilla-La Mancha, sí lo es en una larguísima lista de localidades castellanomanchegas. Lejos de Madrid, la arraigada tradición agrícola de la región convierte esta fecha en uno de los días declarados inhábiles a efectos laborales más repetidos en los calendarios municipales.

Si vives en Talavera de la Reina (Toledo), Azuqueca de Henares (Guadalajara) o Tarazona de la Mancha (Albacete), comienza la cuenta atrás para otro fin de semana largo. A continuación, detallamos los pueblos o ciudades que, según los boletines oficiales de cada provincia, uno de sus dos festivos locales es el 15 de mayo.

Provincia de Toledo

La ciudad de la cerámica es el gran referente de este segundo puente de mayo en la provincia, pero no está sola. San Isidro se celebra por todo lo alto en su zona anexa y en gran parte de la Sagra.

Almendral de la Cañada.

Almonacid de Toledo.

Arcicóllar.

Burguillos de Toledo.

Cabezamesada.

Calera y Chozas (pedanía Alberche del Caudillo).

Camuñas.

Casarrubios del Monte.

Casasbuenas.

Chueca.

Cuerva.

Domingo Pérez.

Gálvez.

Herencias (Las).

Herreruela de Oropesa.

Layos.

Los Navalucillos (pedanía Valdeazores).

Manzaneque (y su núcleo Bernuy).

Mascaraque.

Mejorada.

Miguel Esteban.

Nombela.

Puebla de Almoradiel (La).

Puebla Nueva (La) (pedanía La Rinconada).

Pueblanueva (La) (pedanía Las Vegas y San Antonio).

Quero.

Quintanar de la Orden.

Quismondo.

Romeral (El).

San Pablo de los Montes.

Santa Cruz de la Zarza.

Santa Cruz del Retamar.

Seseña.

Sevilleja de la Jara (pedanía Gargantilla).

Talavera de la Reina (y su EATIM Talavera la Nueva).

Tembleque.

Torre de Esteban Hambrán (La).

Totanés.

Turleque.

Ugena.

Villa de Don Fadrique (La).

Villacañas.

Villafranca de los Caballeros.

Villaminaya.

Villanueva de Bogas.

Villasequilla.

Provincia de Ciudad Real

En Ciudad Real, el listado es especialmente extenso, abarcando desde el Campo de Calatrava hasta los límites de los Montes de Toledo.

Agudo.

Albaladejo.

Alcolea de Calatrava.

Alcubillas.

Alhambra.

Almuradiel.

Arenas de San Juan.

Argamasilla de Alba.

Argamasilla de Calatrava.

Brazatortas.

Cabezarados.

Corral de Calatrava.

Cózar.

Fuencaliente.

Guadalmez.

Horcajo de los Montes.

Las Labores.

Llanos del Caudillo.

Navalpino.

Picón.

Piedrabuena.

Poblete.

Porzuna.

Puebla de Don Rodrigo.

Puebla del Príncipe.

Puerto Lápice.

Retuerta del Bullaque.

Santa Cruz de los Cáñamos.

Terrinches.

Torralba de Calatrava.

Torre de Juan Abad.

Torrenueva.

Valenzuela de Calatrava.

Villamanrique.

Villamayor de Calatrava.

Villanueva de San Carlos.

Villarrubia de los Ojos.

Provincia de Cuenca

La provincia de Cuenca es la que más núcleos de población suma a este viernes festivo, incluyendo numerosas pedanías que mantienen viva la devoción al santo de los agricultores.

Abia de la Obispalía.

Acebrón (El).

Albaladejo del Cuende.

Albalate de las Nogueras.

Alberca de Záncara (La).

Alcázar del Rey.

Almarcha (La).

Almonacid del Marquesado.

Altarejos (y su pedanía Poveda de la Obispalía).

Arandilla del Arroyo.

Arcas.

Belmontejo.

Buenache de Alarcón.

Campillo de Altobuey (y su pedanía Valparaíso de Arriba).

Canalejas del Arroyo.

Cañadajuncosa.

Cañaveras.

Cañaveruelas.

Carrascosa de Haro.

Casas de Benítez.

Casas de Fernando Alonso.

Casas de los Pinos (y sus núcleos Casas de Roldán y Los Estesos).

Casasimarro.

Chumillas.

Cuenca (solo pedanía Valdecabras).

Enguídanos.

Frontera (La).

Fuente de Pedro Naharro.

Fuentelespino de Haro.

Fuentenava de Jábaga (pedanía Fuentes Claras Chillarón).

Gabaldón.

Graja de Iniesta.

Hinojosos (Los).

Honrubia.

Hontanaya.

Huete (pedanías Navalón y Villar del Saz de Navalón).

Iniesta.

Ledaña.

Mesas (Las).

Minglanilla.

Mira.

Montalbanejo.

Mota de Altarejos.

Motilla del Palancar.

Olivares de Júcar.

Olmeda de la Cuesta.

Olmedilla de Alarcón.

Olmedilla de Eliz.

Osa de la Vega.

Paredes.

Parra de las Vegas (La).

Pedernoso (El).

Pedroñeras (Las).

Peral (El).

Pesquera (La).

Picazo (El).

Pozorrubielos de la Mancha (Pozoseco, Rubielos Altos y Bajos).

Puebla de Almenara.

Puebla del Salvador.

Quintanar del Rey.

Salmeroncillos.

San Pedro Palmiches.

Santa María de los Llanos.

Santa María del Campo Rus.

Torralba (y su pedanía Horcajada de la Torre).

Tresjuncos.

Tribaldos.

Valdemorillo de la Sierra.

Valeria (EATIM).

Valle de Altomira (El) (Garcinarro, Mazarulleque y Jabalera).

Valverdejo.

Villaconejos de Trabaque.

Villagarcía del Llano.

Villalpardo.

Villamayor de Santiago.

Villar de Cañas.

Villar de Domingo García (y su pedanía Noheda).

Villar de la Encina.

Villar del Humo.

Villar del Infantado.

Villarta.

Villas de la Ventosa (Bólliga, Culebras, Fuentesbuenas, Valdecañas, La Ventosa y Villarejo del Espartal).

Villaverde y Pasaconsol.

Zafra de Záncara.

Provincia de Guadalajara

En Guadalajara el corredor del Henares y la comarca de la Campiña concentran gran parte de las localidades con segundo puente de mayo.

Abánades.

Alaminos.

Alarilla.

Alustante.

Armuña de Tajuña.

Arroyo de las Fraguas.

Azuqueca de Henares.

Bujalaro.

Canredondo.

Cañizar.

Castejón de Henares.

Ciruelas.

Cogolludo.

Cubillo de Uceda (El).

Escariche.

Esplegares.

Fuentenovilla.

Gajanejos.

Hita.

Inviernas (Las).

Labros.

Ledanca.

Marchamalo.

Mirabueno.

Moratilla de los Meleros.

Pioz.

Pobo de Dueñas (El).

Riba de Saelices.

Sacecorbo.

Utande.

Valdarachas.

Valdearenas.

Valdepeñas de la Sierra.

Valderrebollo.

Provincia de Albacete

Aunque Albacete capital no descansa (sus festivos son el 24 de junio y el 8 de septiembre), una veintena de pueblos de la provincia sí lo harán.