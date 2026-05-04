El PP acusa al PSOE de Castilla-La Mancha de "vetar" la política nacional en las Cortes para "proteger a Sánchez"

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha acusado al presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, de pasar "pasar el rodillo para volver a vetar una petición de debatir sobre política nacional" en el parlamento autonómico.

Así lo ha expresado tras la reunión de este lunes de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes, asegurando que "el PSOE de Page ha vuelto a proteger al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"El PSOE ha vuelto a vetar la propuesta del PP de poder debatir en la casa de todos los castellanosmanchegos sobre la situación actual de nuestra región, sobre los problemas que están atravesando los castellanosmanchegos y sobre la incidencia en Castilla-La Mancha del Gobierno de España. El PSOE veta los debates generales del PP porque la obsesión de Emiliano García-Page de proteger a Pedro Sánchez no tiene medida", ha criticado.

Según detalla, los 'populares' tienen la intención de debatir sobre "cómo están incidiendo las políticas del Gobierno de España en Castilla-La Mancha y de cómo los comportamientos del PSOE tienen incidencia en los bolsillos de los castellanomanchegos".

Al respecto, se ha referido a asuntos como la financiación autonómica, el acceso a la vivienda o la tasa de pobreza en la región.

Por ello, ha afeado que Page dijera hace unos días que tenía "mucho que decir sobre el Comité Federal del PSOE de hace diez años y denunciara un pucherazo". "No solo lleva diez años apoyando a Sánchez sino que cuando tiene que responder aquí, en las Cortes de Castilla-La Mancha, lo que hace es vetar", ha criticado.

"Respeto" a las Cortes

Para la 'popular', el PSOE "se ha cargado" la transparencia en las Cortes y "se está cargando y no está permitiendo" el control de la oposición al Gobierno de Castilla-La Mancha. Por ello, ha pedido "respeto" a la cámara autonómica.

"Que expliquen a los castellanomanchegos por qué Page quiere cerrar estas Cortes, por qué no quiere permitir a la oposición el control al presidente del Gobierno y por qué continúa protegiendo a Pedro Sánchez, abocando a Castilla-La Mancha a ser esa sucursal del sanchismo en toda España", ha sentenciado.