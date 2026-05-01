El PP de Castilla-La Mancha aboga por bajar impuestos para garantizar que trabajar "merezca la pena"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este viernes al Gobierno regional una bajada de impuestos para garantizar que trabajar "merezca la pena y que los vecinos de la región tengan rentas suficientes para llevar unas condiciones de vida dignas".

Así lo ha expresado con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajador, durante su participación en la tradicional Romería del Valle de Toledo, Desde allí ha querido dar las gracias a quienes desempeñan sus funciones en días festivos, especialmente los autónomos, los agricultores y ganaderos o los periodistas.

El 'popular' ha alertado que los castellanomanchegos tienen 6.000 euros menos de renta por trabajador que la media del conjunto del país. Sin embargo, son "los que más impuestos pagan en relación al dinero que ganan".

"Esto hace que a muchos miles de castellanomanchegos trabajar le suponga no llegar a final de mes", ha lamentado, abogando por "dignificar el trabajo".

Asimismo, ha reivindicado una mayor rentabilidad para que haya una mayor disponibilidad de consumo y una mayor capacidad de las familias para llegar a final de mes.

"Celebremos la fiesta del trabajo, pero hagámoslo con ese carácter reivindicativo de pensar en que ese autónomo, agricultor, ganadero o trabajador por cuenta ajena tiene que tener la capacidad, con su trabajo y esfuerzo, de tener una vida digna", ha afirmado.

"Problema de competitividad"

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha puesto el foco sobre Gobierno, que "está haciendo que disminuyan con sus medidas de manera muy importante el salario medio en España".

Además de alertar de "un problema de competitividad importantísimo", ha apuntado a las elevadas tasas de bajas laborales, reclamando al Gobierno central que "se lo tome en serio".

"Hay que reivindicar también que esa competitividad tiene que ser importante en España", ha sentenciado.