La cibercriminalidad ya representa uno de cada cuatro delitos en Castilla-La Mancha: ha crecido un 166 % desde 2019

En los últimos años, Castilla-La Mancha ha sufrido un incremento de los delitos. Al cierre de 2025, la comunidad registró un total de 83.407 infracciones penales, 13.099 más que en 2019, justo antes de la pandemia.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que "la seguridad es buena" en la comunidad y ha apuntado al aumento de la cibercriminalidad como la causa del incremento de los delitos.

Según los datos del Ministerio del Interior, la región castellanomanchega registró el pasado año un total de 20.441 infracciones penales cibernéticas, lo que supone el 24,5 % del total. De esta cifra, 17.960 son estafas informáticas.

Este dato supone un incremento del 12 % con respecto al año anterior, cuando se registraron 18.226 ciberdelitos.

Más llamativo es el dato con respecto a 2019, cuando se cifraron 7.687 infracciones cibernéticas, representando tan solo un 10,9 % del total. En definitiva, desde dicho año, la cibercriminalidad ha crecido en Castilla-La Mancha un 166 %.

Por ello, si excluimos la fuerte subida de los delitos cibernéticos, la comunidad solo ha registrado un incremento de 4.289 infracciones, lo que supone una subida de la criminalidad del 6,8 %.

Por provincias

Por provincias, Toledo lidera el número de delitos cibernéticos, con un total de 8.163. Le siguen Albacete, con 3.693; Ciudad Real, con 3.481; Guadalajara, con 3.392; y Cuenca, con 1.712.

El dato que más llama la atención lo protagoniza Toledo, ya que este tipo de delitos se han incrementado un 20,7 % con respecto al año anterior.

La subida ha sido del 14,9 % en Cuenca; del 9,4% en Guadalajara; del 5,8 % en Albacete; y del 3 % en Ciudad Real

Datos nacionales

En el conjunto de España, el Ministerio registró al cierre de 2025 un total de 2.474.156 infracciones. Del total, 489.248 son ciberdelitos, lo que supone el 19 %.

Además, en el último año, este tipo de delitos han subido un 5,3 %.

Si comparamos el dato con 2019, el conjunto de España registra la misma tónica que Castilla-La Mancha, ya que dicho año se registraron 218.302. Esto indica que el incremento hasta el cierre del pasado año ha sido 124 %.

Consejos contra la ciberdelincuencia

La Guardia Civil ofrece una serie de consejos para prevenir la ciberdelincuencia.

Utilizar contraseñas seguras y distintas: aunque en muchas páginas ya es requisito, hay que procurar tener contraseñas lo suficientemente robustas para que no puedan ser descubiertas por terceros. Hay que huir de nombres de familiares, mascotas, fechas de nacimiento o número de DNI. Una buena solución es la combinación de letras, números y caracteres especiales.

Utilizar software legal y desconfiar de lo gratis en internet: la piratería del software, música, cine y literatura tiene muy poco rechazo moral en el mundo digital. Bajo la bandera del acceso libre a la cultura, se enmascara la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Los ciberdelincuentes aprovechan para enmascarar malware en los contenidos pirateados.

Mantener actualizado el software de nuestros equipos: es necesario mantener actualizados a su última versión tanto el sistema operativo como los programas y aplicaciones instalados. Periódicamente se detectan errores de programación o diseño que suponen una vulnerabilidad para la seguridad de nuestros equipos.

Proteger los datos personales: cualquier dato personal tiene valor en Internet. Todo se compra y se vende. No caigamos en el error de creer que nosotros no somos importantes y que nuestros datos no sirven para nada.

No creer todo lo que se dice por Internet: actualmente, todo el mundo es capaz de informar sobre cualquier hecho, aunque no tenga información contrastada. Esto nos lleva a un escenario de muchísima información, a la infoxicación de noticias y opiniones que no tienen el respaldo de profesionales de la información. Dudar por sistema e intentar contrastar las noticias es la mejor herramienta frente a la desinformación.