El Gobierno de Page movilizará 77,5 millones de euros para financiar servicios de Bienestar Social en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto movilizar 77,5 millones de euros que irán destinados a la prestación de servicios de Bienestar Social de diferente naturaleza.

Así lo ha adelantado el presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien ha apuntado que la aprobación de esta partida se llevará a cabo en la reunión del Consejo de Gobierno de la próxima semana e irá destinada a trabajos que se desarrollan de manera conjunta con ayuntamientos y mancomunidades.

Durante su intervención en el acto institucional con que la empresa Tecnove Business Group -con sede en Herencia (Ciudad Real)- ha celebrado su 40º aniversario, ha apuntado que esta inversión cubrirá convenios de colaboración con entidades locales para que presten servicios sociales de atención dentro de los diferentes planes que existen como el de ayuda a domicilio.

De igual modo, ha señalado que recogerá la aportación económica para cubrir convenios de colaboración con mancomunidades o entidades locales para la prestación de servicios sociales de atención primaria de ámbito supramunicipal.

Page ha aprovechado su presencia en Herencia para adelantar que también en el próximo Consejo de Gobierno, quedará aprobada una partida de 6 millones de euros que se dedicará al proyecto de construcción del nuevo centro de salud de Herencia.

Medalla de Oro a Eusebio Ramírez

En lo que respecta a Tecnove Business Group, el presidente regional ha agradecido a su presidente, Eusebio Ramírez su "apuesta clara por su tierra" desde sus inicios.

"Eusebio y esta empresa han aplicado desde el primer momento la mentalidad de La Mancha, emprendedora, arriesgada y, al mismo tiempo, con los consejos y las conversaciones de Sancho, preñada de un inmenso sentido común, que es de lo que más está faltando ahora mismo en la política en España", ha apostillado.

En este sentido, ha reivindicado que si España siempre ha estado entre las principales potencias mundiales sin disponer de grandes materias primas es "por gente como Eusebio" y otros empresarios que "nos reinventamos permanentemente".

Emiliano García-Page junto a Eusebio Ramírez, presidente de Tecnove Business Group.

Por todo ello, el jefe del Ejecutivo regional ha anunciado que, en el año 2027, el Día de la Región, el presidente de Tecnove recibirá la Medalla de Oro de la región, máxima distinción con la que reconoce la Administración regional a las personas que son una notable representación para la comunidad autónoma.

"El único precio es que sigas creando riqueza", ha bromeado Page, quien además ha manifestado que la creación de riqueza por parte del empresariado es necesaria, "porque si no, no podemos construir hospitales o centros de salud como el de Herencia".

El presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado en el acto por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero, con el que previamente había participado en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes que se viene desarrollando durante toda la semana en Ciudad Real.