La Fundación "la Caixa" destina más de 440.000 euros a 18 proyectos de entidades sociales en Toledo

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación "la Caixa" Castilla-La Mancha 2025 ha seleccionado 50 proyectos de entidades sociales en la comunidad manchega a los que destinará más de 1.266.000 euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a cerca de 6.000 personas en situación de vulnerabilidad en Toledo.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en los siguientes 3 grandes ámbitos de actuación: personas mayores (6 %); discapacidad, trastorno mental o enfermedad (56 %), y pobreza e inclusión social (38 %).

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas 7 líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 % al 90 % del importe de la ayuda concedida.

"Nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del Programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas. Cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo de alrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan con agilidad a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios. Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial", ha subrayado el subdirector general de Social de la Fundación "la Caixa", Marc Simón, en la presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Castilla-La Mancha 2025 que ha tenido lugar en Toledo.

Impacto en el territorio

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Castilla-La Mancha 2025 se han presentado 176 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas.

Entre ellas se han seleccionado 50 proyectos, que permitirán atender a más de 16.900 personas en situación de vulnerabilidad de la mano de 302 profesionales y 835 personas voluntarias. Del total de proyectos seleccionados, el 56 % está dirigido a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad; el 38 %, a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social, y el 6 % restante, a personas mayores.

En la provincia de Toledo se ha conseguido un elevado impacto con 18 iniciativas seleccionadas, lo que supone un 36 % del total, en 3 municipios.

Impulso de las zonas rurales en Castilla- La Mancha

Además de los 50 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación "la Caixa" acompañará 7 proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, orientada a abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en Castilla – La Mancha. Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con iniciativas de acción social en el ámbito rural que permitan abordar la vulnerabilidad específica de estas zonas con una dotación en Castilla-La Mancha de más de 670.000 euros para los próximos 3 años.

En el acto intervinieron representantes de una de las entidades sociales de la provincia de Toledo cuyo proyecto ha sido seleccionado en la Convocatoria de Acción Social en el Ámbito Rural: Fundación Nexo Empleo Castilla-La Mancha con el proyecto Trajineras Raíz Rural, que fortalecerá la cohesión social y el desarrollo económico local mediante la creación de una Red de Emprendimiento Rural y fomentar el empoderamiento de mujeres y jóvenes en Quintanar de la Orden.

Los proyectos de esta convocatoria tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales.

Un programa con más de 25 años de historia

En 2024, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación "la Caixa" celebraron su 25.º aniversario, un hito que refleja no solo el compromiso continuado de la entidad, sino también la evolución y consolidación del tercer sector como motor clave de transformación social.

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado 743 proyectos en Castilla-La Mancha, a través de los cuales se ha atendido a 190.000 personas con una aportación acumulada de más de 15 millones de euros.

En el conjunto de España, entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado más de 24.600 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a más de 10,5 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 530 millones de euros.