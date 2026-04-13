Vox pregunta a Inés Cañizares por qué no se quejó de la financiación cuando estuvo en las "altas esferas" del partido

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha criticado que su compañera de partido y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, esté arrojando dudas sobre las cuentas de la organización y se ha preguntado por qué "no se quejó" de la financiación cuando perteneció a las "altas esferas" del partido.

Después de que Cañizares haya concedido este fin de semana dos entrevistas en las que reclama "cambiar la gestión del dinero" y pone el foco en la necesidad de aclarar el uso final que se hace de las partidas que llegan a los grupos parlamentarios y que son transferidas a la estructura orgánica del partido que dirige Abascal, Sánchez ha apuntado que la también exdiputada nacional "sabe perfectamente cómo funciona".

Sánchez, que ha sido cuestionado en la rueda de prensa que ha mantenido este lunes en las Cortes, ha asegurado que las manifestaciones de Cañizares no le merecen "ninguna opinión" y defendido que en su partido se encuentran "muy bien, conformes con el programa y con nuestro presidente" para ayudar a Abascal a conseguir la Presidencia del Gobierno.

Cañizares con Espinosa de los Monteros

Precisamente, la vicealcaldesa de Toledo se encontraba este lunes en un desayuno en el Ateneo protagonizado por Iván Espinosa de los Monteros, otra de las voces críticas de Vox e impulsor del think tank Atenea del que Cañizares es tesorera.

Sobre si estaba al tanto de las supuestas irregularidades, ha señalado que "no es que no supiera yo, es que no sabía nadie", apuntando así a la opacidad con la que opera la dirección del partido.