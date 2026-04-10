Castilla-La Mancha premia a sus investigadores más destacados y avanza 20 millones de inversión este año

Castilla-La Mancha movilizará durante este año un total de 20 millones de euros dedicados a desarrollar un total de 240 proyectos de investigación científica y transferencia tecnológica.

Así lo ha reivindicado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante su intervención en los premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha 2025, que se han celebrado este viernes en Marchamalo (Guadalajara) y que ha presidido el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page.

Pastor, que ha precisado que se trata de partidas presupuestadas en las convocatorias de 2023, y 2024, ha abundado que, en conjunto, más de 2.000 investigadores participan en estas iniciativas impulsadas por nueve entidades, entre ellas la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Alcalá (UAH).

Se trata de ayudas que según ha precisado abarcan todas las áreas de conocimiento, destacando los proyectos en Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas y Artes y Humanidades. Además, el programa refuerza la igualdad y el talento joven, con un incremento de proyectos liderados por mujeres hasta el 44% y un impulso específico a jóvenes investigadores y al retorno del talento, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante su intervención, el consejero ha resaltado que "el conocimiento crece y crece cuando se comparte y eso es lo que se está haciendo en Castilla-La Mancha".

Entrega de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha 2025

"Queremos reconocer una forma compartida de entender ese progreso, como es la apuesta por la ciencia", ha señalado.

Premiados

En total se han entregado 18 galardones con los que el Gobierno autonómico ha querido "reiterar su apoyo a la comunidad científica y su compromiso con los investigadores e investigadoras de la región".

En concreto, los premios han recaído en los profesores Francisco José Quiles y Blanca Rosa Manzano, por su trayectoria y compromiso con la investigación y la ciencia; María Rosario García en el campo de las Artes y Humanidades, por su labor en la conservación del patrimonio arqueológico; María Soledad Pérez, en el ámbito de las Ciencias aplicadas al sector vitivinícola; Alfredo José Lucendo, referente internacional en enfermedades digestivas; Luis María Alegre, en la categoría de Ciencias Sociales y Jurídicas; y Justo Lobato, por su trabajo en materia de energías limpias.

De igual manera, se ha reconocido a los jóvenes talentos Elisa de las Fuentes, Mario Gutiérrez, Eva María Galán, Javier Miranzo y Antonio de Lucas. Asimismo, se ha entregado el premio a la Mujer Investigadora a Beatriz Cabañas, con más de 35 años de experiencia en el estudio de la calidad del aire y los procesos atmosféricos; y a Alberto Nájera, por su capacidad de divulgación, acercando la ciencia a miles de personas de manera rigurosa.

Asimismo, se han entregado galardones al Grupo FOTOAIR y al Grupo IGOID, además de a la empresa Incarlopsa, por su apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías. También se ha reconocido su contribución el personal de apoyo que hace posible la investigación en el día a día, con el premio a Carlos Rivera, por su apoyo a la docencia y a los proyectos científicos.

En esta gala se ha reconocido también al anterior rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, por su destacada labor y por contribuir a consolidar una universidad moderna y de excelencia académica.

Amador Pastor ha finalizado su intervención diciendo que “un país sin investigación es un país sin desarrollo, pues el futuro no se espera, el futuro se investiga”.

Junto a Page y Pastor han estado presentes en esta gala el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega; el rector de la UCLM, José Julián Garde; el rector de la UAH, Carmelo García; y la delegada de la Junta en la provincia, Rosa María García, entre otras autoridades.