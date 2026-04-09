Page ante el testimonio de Carmen Pano en el Supremo: "No creo que el PSOE haya sido objeto de financiación irregular"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha defendido al PSOE como "un partido enormemente honesto" y ha compartido su "convicción" de que "no ha sido objeto de financiación irregular".

"Estoy seguro de que el partido no se ha beneficiado, otra cosa es que alguien en su nombre lo haya hecho", ha expresado en sus primeras declaraciones desde que comenzara en el juicio contra el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia.

Poco después de conocer la declaración de la empresaria Carmen Pano, quien ha reafirmado ante el Tribunal haber realizado "dos pagos de 45.000 euros cada uno" en la sede del PSOE en Ferraz, Page ha reconocido que le resulta "doloroso" escuchar algunos de estos testimonios y ha abogado por "aclarar" acusaciones de esta naturaleza.

Partiendo de la base de que "con la corrupción no cabe ninguna ambigüedad", ha insistido en su convicción como militante de que el partido socialista está "repleto de miles de dirigentes y cargos públicos honestos que no piensan en el bolsillo".

El también barón socialista ha contrapuesto esta situación general a que "algunos hayan abusado de la organización para su beneficio personal". En este punto, ha vuelto a invitar a su partido a "ejercer la acusación para que ningún ciudadano dude el PSOE y distinga a unos de otros".

Page, que este viernes ha compartido un acto con el ministro Ernest Urtasun para restituir dos obras de arte expoliadas a las parroquias de Yebes y Pareja (Guadalajara), ha lamentado que si se demuestra que alguien se ha lucrado ilegalmente aprovechando las siglas del PSOE, el asunto sería "doblemente grave" porque "además de ser un delito, mancha el nombre de la organización".

Responsabilidades políticas

El político toledano ha aprovechado para compartir el "problema" que bajo su punto de vista existe en estos tiempos en España al "estrecharse el concepto de responsabilidad".

Una situación que bajo su punto de vista "termina siendo útil para los políticos más desvergonzados", aquellos que buscan que "todo termine en la decisión de un juez".

"Antes de que se produjera una resolución judicial, este país tendría que haber hecho una valoración de lo ético o no ético de ciertos comportamientos", ha apuntado.

Sin embargo, la "espiral" en la que "entran todos por querellar" posibilita que "todo vaya tan rápido a los tribunales que se sortea ese debate", ha apostillado.