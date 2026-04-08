Castilla-La Mancha moviliza 70,75 millones de euros en el plan de empleo: se crearán más de 6.400 contrataciones

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la nueva convocatoria del Programa de Apoyo Activo al Empleo que movilizará un total de 70,75 millones de euros con el objetivo de fomentar la ocupación de desempleados de larga duración, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.

Se trata de una edición de los planes de empleo cuya principal línea es la que el Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa junto a la Diputaciones provinciales. En total, aglutinará 63,8 millones de euros, de los que la Junta aportará el 60 % del presupuesto y las instituciones provinciales el 40 % restante, con el objetivo de contratar a 6.400 personas.

Estas son algunas de las cifras que ha dado a conocer este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la rueda de prensa para informar de las decisiones adoptadas en la última reunión del Consejo de Gobierno.

Más allá del plan de empleo puesto en marcha junto a las diputaciones, ha especificado que la segunda línea corresponde a ayudas para la formación y cualificación en municipios de más de 3.000 habitantes con una inversión de 3,46 millones de euros, mientras que la tercera, dotada con un millón de euros, atañe a un cheque empleo para que las personas que participan en estos programas de apoyo activo al empleo puedan incorporarse al mercado privado.

La cuarta y última línea está dotada con 2,5 millones de euros que irán a parar a municipios afectados por emergencias.

La población diana a la que se dirigen estos planes de empleo son personas que no perciban prestaciones contributivas o desempleados de larga duración con responsabilidades familiares a su cargo, baja cualificación, jóvenes, mujeres, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.

Tipos de contrato

De este modo, para un contrato estándar de 180 días de duración, en Albacete, se destinarán 11,57 millones de euros para 1.186 contratos (la Junta aporta 7 millones y la Diputación 4,53 millones); en Ciudad Real, para 1.732 beneficiarios, se destinarán 17 millones de euros (10,32 millones la Junta y 6,65 millones la Diputación); mientras que en Cuenca, para 500 contratos, habrá una inversión de 4,75 millones (2,89 millones de la Junta y 1,86 millones de la Diputación), según ha recogido Efe.

En la provincia de Guadalajara se crearán 631 contratos con una inversión de 6,52 millones de euros (4 millones a cargo de la Junta y 2,5 millones a cargo de la Diputación); y en Toledo, que será la provincia con mayor inversión, se prevé un desembolso de 23,96 millones de euros para lograr la contratación de 2.360 personas (la Junta aporta 14,56 millones de euros y la Diputación 9,39 millones).

Las ayudas se publicarán este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y los ayuntamientos y entidades locales tendrán de plazo hasta el próximo día 24 de abril para presentar sus proyectos, por lo que Franco les ha animado a sumarse a la convocatoria.

Franco ha avisado que en la publicación en el DOCM no aparecerán en su totalidad porque las Diputaciones de Toledo y Ciudad Real tienen que aprobarlas previamente.

Respecto a la línea de ayudas destinada a la formación, los plazos de presentación irán desde el 1 de junio hasta el 19 de julio; para el cheque empleo, hay un plazo máximo de 12 meses desde su emisión; y la línea de ayuda en caso de emergencias estará abierta hasta el próximo 20 de enero del 2027.

Franco ha destacado que el Gobierno regional ha invertido 606 millones de euros en 10 años junto a las Diputaciones Provinciales, para llegar a 88.300 personas, es decir, "que 22 personas al día en Castilla-La Mancha desde que llegamos al Gobierno se están beneficiando de estas políticas públicas compartidas por el conjunto de las administraciones".

La consejera ha recordado que este plan de empleo contempla ayudas para empresas de hasta 6.000 euros para la contratación de jóvenes en modalidad de formación en alternancia; de 8.000 euros para los contratos de formación para la obtención de la práctica profesional; ayudas de hasta 8.000 euros para contratos relevo y para contratación indefinida, una ayuda de hasta 10.000 euros.