Cambio drástico del tiempo en Castilla-La Mancha: de un verano adelantado de 48 horas a un invierno frío y lluvioso

La segunda mitad de la semana estará marcada por el contraste de las temperaturas, con valores muy elevados para la época del año este jueves y el viernes y un desplome súbito el fin de semana, con un ambiente prácticamente invernal, lluvias y un descenso de las máximas de hasta 10 grados con respecto al día anterior.

Así lo ha expresado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén Del Campo, que ha detallado que una borrasca circulará al oeste de la Península durante este miércoles y jueves, dirigiéndose a Canarias, lo que provocará un aumento de la inestabilidad, con posibles chubascos en puntos de la Península acompañados de tormenta.

Aunque todavía existe incertidumbre, Del Campo ha anunciado que el fin de semana podría ser lluvioso por el paso de un frente, al traer aire frío que provocará que los termómetros pasen de registrar temperaturas muy altas para la época del año a dejar "un día prácticamente invernal" el domingo.

De cara al jueves, las temperaturas diurnas serán entre 5 y 10 grados más altas de lo normal. En concreto, en lugares como Ciudad Real, las temperaturas pasarán de 15 a 27 grados. Para el viernes, el pronóstico recoge algo de incertidumbre, pues podría producirse un nuevo repunte de las temperaturas, con valores que estarían más de 10 grados por encima de lo normal.

Sin embargo, el sábado atravesará la Península un frente que traerá consigo una masa de aire frío, dejando precipitaciones en la mayor parte del territorio. Durante esta jornada, el pronóstico recoge "un descenso térmico acusado" en buena parte del país.

En muchos puntos la bajada será de 8 a 10 grados con respecto al día anterior. Además, el domingo será una jornada muy fría para la época, más propia de invierno, con máximas entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal.

Eltiempo.es coincide en la predicción y alerta de que España pasará del verano adelantado al invierno en 48 horas.

Previsión del jueves

La Aemet ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, más abundantes en la mitad occidental, donde también se esperan nubes medias por la mañana y de evolución en la Sierra de Guadalajara.

No se descarta alguna lluvia débil dispersa en el extremo suroccidental de madrugada. El viento soplará de componente este flojo en la mitad norte y moderado en la mitad sur, sin descartar intervalos fuertes en horas centrales.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o en ligero ascenso en la mitad oriental, y las máximas en ascenso generalizado, notable en la mitad occidental, incluso extraordinario en el oeste de Toledo y de Ciudad Real.