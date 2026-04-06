El paro de marzo cae a niveles de 2008 en Castilla-La Mancha y hay 11.237 desempleados menos que hace un año

Por sectores, destacan las bajadas en Servicios y Construcción, con 1.106 y 250 desempleados menos, respectivamente.

Castilla-La Mancha ha cerrado el mes de marzo de 2026 con 119.512 desempleados. Esta cifra representa el nivel más bajo para un mes de marzo desde el año 2008, según los datos del Ministerio de Trabajo.

El descenso mensual ha sido de 1.081 personas (-0,90 %) respecto a febrero, un comportamiento que se ha repetido en 17 ocasiones desde el inicio de la serie histórica en 1996 registrando históricamente solo 9 subidas este mes.

El desempleo en la región registra un descenso de 11.237 personas respecto a marzo de 2025, una caída del 8,6 % que supera la media nacional de reducción del paro, situada en el 6,2 %.

Por sectores, la bajada mensual en la región estuvo impulsada principalmente por los Servicios, con 1.106 parados menos (-1,26 %), y la Construcción, con un descenso de 250 personas (-3,26 %).

Por el contrario, el desempleo subió en el colectivo Sin empleo anterior (188 más), la Agricultura (69 más) y la Industria (18 más).

El paro es femenino

De los 119.512 parados que se han registrado en Castilla-La Mancha, el 65,35 % son mujeres (78.110) y los 41.402 restantes son hombres.

Del total de desempleados, 9.853 son menores de 25 años: 4.890 son mujeres y 4.963 hombres.

Mejora en las 5 provincias

La mejora laboral se ha extendido a todas las provincias de Castilla-La Mancha en marzo. Ciudad Real registró la mayor caída absoluta con 399 parados menos, seguida de Albacete, que restó 346 personas a sus listas. Cuenca (-124), Guadalajara (-118) y Toledo (-94) también sumaron descensos.

No obstante, destaca el dato interanual de Albacete, que lidera la reducción del desempleo en la región con una caída del 11,13 % respecto a marzo de 2025.

A nivel nacional, el paro ha bajado en 22.934 personas en marzo respecto al mes anterior (-0,9 %), casi el doble que en el mismo mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio.

Afiliaciones

Además, Castilla-La Mancha ha registrado este mes de marzo un total de 800.882 afiliados a la Seguridad Social, 23.148 más que en el mismo mes de 2025, con un aumento del 2.98 %.

Con respecto al mes de febrero, se registra un incremento en 4.739 afiliados, un 0,60 % más, recuperando la tendencia al crecimiento de afiliación en la región.

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+1 %) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de cara a la celebración de la Semana Santa.

Contratación

Por otro lado, durante marzo se registraron 45.595 contratos, un 14,2 % más que el año anterior. De estos, los contratos indefinidos crecieron un 19 % hasta alcanzar los 19.936, lo que supone que el 43,72 % fueron de carácter fijo.

Por sectores, de los 45.595 contratos firmados en Castilla-La Mancha el mes pasado, 29.283 han sido en el sector servicios; 7.576 en industria, 5.642 en agricultura y 3.094 en construcción.