El PSOE pregunta al PP si expulsará a Cospedal si entra en prisión Gómez Gordo, su ex número dos

La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, se ha dirigido al PP regional para preguntar "si va a expulsar a la expresidenta María Dolores Cospedal del partido si su número dos y mano derecha, Andrés Gómez Gordo, entra en prisión".

Así lo ha expresado ante la cercanía de la celebración de juicio por el caso Kitchen, donde se juzgará a Gómez Gordo. Por ello, Abengózar ha cuestionado al PP si su Comité de Dirección reunido este martes se ha celebrado para "abordar lo que se les avecina". Asimismo, ha pedido al presidente de los 'populares' castellanomanchegos, Paco Núñez, "que se pronuncie al respecto".

"El PP habla de ocurrencias todos los días, pero ante noticias como esta se quedan mudos. Y el señor Gómez Gordo, para el que la Fiscalía pide 15 años de prisión, era la mano derecha de Cospedal. Algo tendrán que decir ante esta noticia tan importante. ¿Qué responsabilidad política tenía Cospedal?", ha afirmado.

Abengózar ha indicado que "ante la llamada de Génova, se sabe lo que hace el PP, por lo que esta vez no habrá una excepción". Ha asegurado que "continuarán en silencio del mismo modo que permanecen callados cuando se trata de defender los intereses de Castilla-La Mancha por encima de sus siglas".

"¿O acaso ven ustedes a Núñez recurriendo a un Ministerio de su propio signo político si gobernara este país Feijóo? ¿Y si gobernara esta región el señor Núñez? ¿Le ven ustedes recurriendo ante su propio gobierno?", ha afirmado.

Trasvase

La socialista ha reflexionado sobre el recurso que este martes ha materializado la Junta ante el Ministerio de Transición Ecológica por el incumplimiento en la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

"Es importante también que reflexionemos sobre este asunto importantísimo, en el que ha quedado claro que el presidente Page sí antepone los intereses de Castilla-La Mancha siempre", ha explicado.

Por ello, ha pedido al PP que se pronuncie sobre si sería capaz de hacer lo mismo que está haciendo hoy el Gobierno de Emiliano García-Page.

Y ha pedido al Gobierno central que "modifique de una vez por todas las reglas de explotación del trasvase". "Es justo que se respete la normativa europea y las distintas sentencias. Y que se reconozca que esta tierra lleva siendo solidaria 40 años en materia de agua y que ya es hora de que primen los intereses socioeconómicos de Castilla-La Mancha porque también queremos el desarrollo para nuestra región en materia hídrica", ha sentenciado.