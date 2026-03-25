Page dispara contra Cospedal: pide que "afloren" los hechos de Kitchen y recuerda sus "cuatro años de dolores"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido que "se aclaren las circunstancias judicialmente" y que "afloren" los hechos en relación con la Operación Kitchen, en la que está citada como testigo su antecesora y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

"Muchos tienen la sensación en España de que hay cosas que no se han investigado como debieran y que no han aflorado judicialmente como debieran", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico este miércoles a preguntas de los periodistas antes de visitar la feria Alimentaria en Barcelona.

En todo caso, el dirigente socialista ha aludido a Cospedal, quien presidió Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015: "Yo en lo personal no le puedo desear nada mal a nadie", aunque ha recordado que "en mi tierra se cebó, fueron cuatro años de un permanente viernes de dolores".

Una referencia a los consejos de gobierno que, durante la etapa de la presidenta popular, se celebraban cada viernes en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Page ha ido más allá al recordar que el entorno de Cospedal estuvo directamente relacionado con el comisario Villarejo. En referencia al inspector de Policía Andrés Gómez Gordo, ha añadido: "El número dos, el segundo imputado del caso Villarejo compartía despacho con Cospedal" y que "cualquier cosa es posible".

"El número dos de Villarejo, al que le piden 15 años de prisión, el número dos del comisario de las alcantarillas que graba, que extorsiona, que chantajea, era director general pared con pared con Cospedal", ha afirmado.

Durante la presidencia de Cospedal, el agente Gómez Gordo fue director general de Documentación y Análisis.

El juicio de esta pieza del caso Villarejo comenzará el 6 de abril en la Audiencia Nacional y contará con la declaración como testigos del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la propia Cospedal el 23 de abril, junto a otros exdirigentes y cargos del Ministerio del Interior.

El pasado mes de enero, el magistrado instructor Antonio Piña rechazó, una vez más, la imputación de Cospedal en la causa que había solicitado el PSOE.

La resolución dictada por Piña afea a los socialistas, personados en la causa, que, "de un modo perverso" hayan intentado "trasladar a la opinión pública (...) un intento de protección de la señora Cospedal que no se desprende de lo actuado".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha escrito en la red social X que "durante los años de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha se cometieron recortes y altos cargos suyos cometieron presuntas corruptelas".

Gutiérrez ha añadido que Cospedal "volverá a ser citada en la Audiencia Nacional por hechos ocurridos mientras que era presidenta regional" y ha señalado que espera que el PP regional "pida explicaciones y dé explicaciones por los hechos, insisto, que se produjeron cuando era presidenta del PP y de la región".