El PP de Castilla-La Mancha cree que Page desbloqueará la carrera profesional "en diez meses" como ardid electoral

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha criticado que el anuncio de una futura ley sobre la carrera profesional sanitaria por parte del Gobierno que encabeza Emiliano García-Page responda a una estrategia electoralista, un escenario que supone "un engaño más".

Según el principal partido de la oposición regional, la estrategia del Ejecutivo socialista consiste en "ganar tiempo, alargar la situación ocho o diez meses y llevar la recuperación de la carrera profesional al entorno de las elecciones autonómicas para intentar sacar rédito político".

Desde el PP han recordado que los gobiernos del PSOE en Castilla-La Mancha "mantienen bloqueada desde hace casi 11 años" la norma que permitiría recuperar el sistema de promoción interna en la sanidad regional, lo que supone una quiebra de "sus promesas electorales de 2015, 2019 y 2023".

Durante una intervención ante los miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad del PP de Castilla-La Mancha, Núñez ha recordado que la carrera profesional está actualmente suspendida por el artículo 41 de la Ley de Presupuestos vigente, por lo que "bastaría con eliminar ese artículo para ponerla en marcha de manera inmediata".

Este jueves, "el PSOE tuvo la oportunidad de hacerlo votando a favor de la enmienda del PP y decidió bloquearla", ha incidido. El PP ha denunciado que "es absolutamente intolerable que, una vez más, el PSOE se muestre en contra de reconocer el esfuerzo, el sacrificio y la profesionalidad de los sanitarios".

Según Núñez, "no estamos ante un debate técnico, estamos ante una decisión política". El PP cree que asegurar, como ha hecho el Ejecutivo regional, que "hace falta una ley es, sencillamente, mentir a los ciudadanos y a los sanitarios"

El jefe de la oposición ha acusado a Page de "dar la espalda" a los sanitarios de la comunidad autónoma al bloquear, una vez más, la recuperación de la carrera profesional sanitaria, lo que supone "un ataque directo a la dignidad de los profesionales sanitarios y a la calidad de la sanidad pública".

El presidente regional del PP ha aseverado que la carrera profesional "no es ningún privilegio, sino una herramienta imprescindible para garantizar una sanidad de calidad", al tiempo que ha incidido en que Castilla-La Mancha dispone de profesionales "agotados, infravalorados y sometidos a una presión asistencial que en muchos casos es ya insostenible".

Núñez ha afirmado que la recuperación de la carrera profesional supone "reconocimiento, estabilidad, dignidad y capacidad para atraer talento", algo que es "clave" en un momento en el que Castilla-La Mancha compite con otras comunidades autónomas por retener y captar profesionales sanitarios.

Falta de voluntad política

"Estamos preparados para apoyar las modificaciones presupuestarias necesarias, para sentarnos a negociar y para trabajar en la implantación de la carrera profesional", ha proseguido Núñez. "Si el problema fuera el dinero, el PP está dispuesto a ayudar, pero el problema es que el PSOE no quiere", ha aseverado.

El líder del PP de Castilla-La Mancha ha señalado que el PSOE aún tiene una última oportunidad de rectificar en el próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se votará definitivamente la iniciativa. "Todavía pueden elegir entre seguir dando la espalda a los sanitarios o ponerse de su lado".

Por último, ha recordado que los propios profesionales sanitarios han trasladado una frase "lapidaria" estos días, la de que "Page tiene arte para engañar a la gente".