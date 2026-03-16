El tramo de autopista más peligroso de toda España está en la provincia de Toledo

El kilómetro 17 de la AP-41, en la provincia de Toledo, es el tramo de autopista de peaje con el mayor índice de peligrosidad, con 74,3, una cifra que supera 16 veces el índice nacional medio de 4,4.

Así se extrae del último informe de la Automovilistas Europeos Asociados (AEA), dedicada a la defensa de los conductores, que ha analizado la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En concreto, se han identificado los 295 kilómetros de carreteras convencionales y autovías más peligrosos de España, localizados en un total de 67 vías de 45 provincias. En general, el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) en el quinquenio 2020-2024 ha sido diez veces superior al de la media nacional.

El informe destaca que en el periodo analizado el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado no ha variado respecto del quinquenio anterior. Sin embargo, todavía hay carreteras españolas con demasiados 'puntos negros'. "Si bien la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones", han expresado desde la AEA.

En concreto, para seleccionar los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82.

Autopistas de peaje

La AEA ha advertido de que "a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2024 ha aumentado su índice de peligrosidad una décima respecto del año 2023". En el periodo analizado 2020-2024 se han localizado 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media.

En estos tramos se han registrado 502 accidentes y 846 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve.

Mientras que el kilómetro 17 de la AP-41, en la provincia de Toledo, es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad, el que más accidentes y víctimas ha contabilizado es el kilómetro 14 de la B-23, en Barcelona.

Carreteras convencionales

En el caso de las carreteras convencionales, los tramos más peligrosos se han localizado en los kilómetros 55 y 59 de la N-632, carretera que comunica Villaviciosa con Gijón (Asturias), con un índice de peligrosidad que supera en 167 veces la media nacional.

En concreto, el informe señala al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que contabiliza más accidentes (93) y víctimas (141) de la Red de Carreteras del Estado.