Una nueva borrasca atlántica podría dejar lluvias y tormentas en Castilla-La Mancha desde este día

La borrasca 'Therese' dejará a partir del miércoles lluvias localmente fuertes, tormentas y viento en buena parte de España, con Canarias como la zona más afectada.

Según Meteored, será este martes cuando una vaguada se descuelgue frente a las costas del oeste peninsular entre el martes y el miércoles, generándose una borrasca bastante profunda.

Hasta el jueves, el ambiente será suave, con temperaturas anormalmente altas para la época debido al flujo de sur que generará la propia borrasca. Además, llegará algo de polvo en suspensión.

El jueves se esperan aguaceros y algunas tormentas principalmente en el oeste de Andalucía, Extremadura y Ceuta. A partir de aquí la incertidumbre aumenta considerablemente, con chubascos que durante el fin de semana pueden crecer en numerosas comunidades del interior como Castilla-La Mancha. Unas lluvias que pueden ser localmente intensas e ir acompañadas de tormentas.

Además, la borrasca puede provocar una bajada de las temperaturas de forma generalizada, con nevadas en las principales cordilleras.

Previsión del martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos o despejados con alguna nubosidad alta al final del día en el extremo occidental.

Las temperaturas mínimas irán en aumento en las zonas de montaña y en el sureste y con cambios ligeros en el resto y las máximas en aumento, que podrá ser localmente notable en La Mancha conquense y de Ciudad Real y en las montañas del noreste.

Habrá heladas débiles y dispersas en zonas altas del sistema Ibérico y los vientos soplarán flojos variables con predominio de la componente este y algún intervalo de mayor intensidad en Albacete.