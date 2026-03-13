La presión de la cúpula judicial castellanomanchega surte efecto y Bolaños compromete refuerzos en violencia de género

Cinco días. Ese es el tiempo que ha tardado el Ministerio de Justicia en reaccionar tras la denuncia pública de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray, sobre el "colapso" de los juzgados de violencia de género en la región.

Este jueves, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunió personalmente con ella y se comprometió a reforzar el personal de estos órganos judiciales especializados.

El encuentro se celebró en la Audiencia Provincial de Toledo, en una reunión solicitada por el propio ministro aprovechando su visita institucional a la ciudad para inaugurar el nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital toledana.

Fuentes del TSJCM califican la cita de "satisfactoria" y han explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que Bolaños quiso abordar directamente con Astray las carencias que la magistrada había denunciado públicamente.

Según las mismas fuentes, el ministro garantizó que los refuerzos necesarios "se irán solventando en breve".

Durante el encuentro, Astray detalló las principales necesidades detectadas en los juzgados especializados, especialmente en las provincias de Toledo, Guadalajara y Ciudad Real, que son los que "presentan más dificultades".

Una entrevista como detonante

El pasado sábado, en una entrevista con Europa Press, Astray alertó de que los tribunales castellanomanchegos estaban "ante un colapso en violencia de género" debido a la falta de personal.

Aseguró que la situación estaba afectando directamente a la atención a las víctimas y pidió "adoptar medidas urgentes, activas y materiales para que ese compromiso sea real y tenga realmente eficacia".

La presidenta del TSJCM explicó entonces que las peticiones de refuerzo ya habían sido elevadas tanto al Ministerio como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero que la solicitud no había sido "ni contestada ni valorada" por parte del departamento de Bolaños.

También recordó que los juzgados especializados asumen no solo causas penales, sino también medidas civiles —como divorcios o custodia—, lo que multiplica la carga de trabajo. "En cualquier momento algo que se ha quedado sin atender puede tener una importancia vital", advirtió refiriéndose a las mujeres víctimas de la violencia machista.

El acta

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha tenido acceso al acta de la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJCM celebrada el pasado 6 de marzo. En ella se recogen las incidencias que el tribunal trasladó al Ministerio de Justicia y al CGPJ sobre la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer tras la implantación de los nuevos tribunales de instancia.

El documento refleja que, aunque en Toledo se cubren algunas vacantes, "la dotación al servicio de la sección de violencia sigue presentando señales de alarma". Añade que "la falta de cobertura de las vacantes, ya creada la plaza 2, ha generado una situación grave de colapso".

La Sala de Gobierno también advierte de que las bajas de funcionarios no se cubren con la agilidad necesaria y que la sustitución con personal interino no siempre prioriza estos servicios, de modo que "persiste la vacante por baja mientras se cubre otro servicio".

El acta también alude al "gran volumen de asuntos" en Talavera de la Reina, al "colapso" del Tribunal de Instancia de Ocaña y a la necesidad de habilitar más salas de vistas para garantizar una atención adecuada a las víctimas.

El informe describe además una situación crítica en otras provincias. En Ciudad Real, la sección especializada carece de plantilla propia y debe ser atendida "de forma rotatoria" por funcionarios del orden penal, lo que "complica gravemente la prestación del servicio".

En Guadalajara, la baja del titular de una plaza ha tenido que ser cubierta "de forma excepcional" por un sustituto, mientras que la falta de salas de vistas suficientes agrava las demoras.

Ante esta situación, la Sala de Gobierno acordó reiterar al CGPJ y al Ministerio la urgencia de reforzar "la dotación de medios personales y materiales a la mayor brevedad posible".

La respuesta de Bolaños

Tras la reunión con Astray, Bolaños participó en la inauguración del nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo. Allí defendió que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa "la mayor transformación de la justicia en décadas".

Explicó que ese proceso se apoya tanto en reformas legislativas como en refuerzos de personal, y citó la Ley de Eficiencia y la implantación de los tribunales de instancia como ejemplos.

Aun así, destacó que estos cambios deben ir acompañados de "personas en el número que sea adecuado para que haya resoluciones ágiles" y que estas se produzcan "en tiempos muy razonables".

El ministro recordó además el anuncio del miércoles sobre la creación de 200 nuevas plazas de fiscales y 500 de jueces, lo que calificó como "una creación y un incremento nunca antes visto en la historia de la democracia".