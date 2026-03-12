El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha se suma a la convocatoria nacional de huelga del 16 al 20 de marzo

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha confirmado la adhesión a la convocatoria de huelga nacional de médicos, facultativos y residentes que se celebrará la próxima semana en toda España, del 16 al 20 de marzo.

Según ha explicado, más de 7.500 médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha están llamados a secundar esta movilización "ante la negativa del Ministerio de Sanidad a abrir un proceso real de negociación con el Comité de Huelga Nacional".

"Desde el Sindicato Médico denunciamos que la ministra de Sanidad, Mónica García, continúa sin convocar a los representantes de los médicos y facultativos, manteniendo una actitud de bloqueo que impide abordar las reivindicaciones del colectivo médico", ha expresado.

No obstante, el sindicato ha reconocido que en Castilla-La Mancha sí se ha abierto una vía de diálogo con la Consejería de Sanidad, donde se está abordando la reactivación de la Carrera Profesional Sanitaria.

De hecho, esta es "la principal reivindicación" de la convocatoria del sindicato en Castilla-La Mancha, ya que es "la única comunidad autónoma que aún no la ha reactivado, una medida considerada clave para retener y atraer talento médico y facultativo en el sistema sanitario regional".

Estatuto Propio

CESM ha recordado que a través de la protesta reclamarán al Ministerio un Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa "que reconozca la singularidad" de la profesión. También unas "condiciones laborales dignas y un modelo asistencial que permita dedicar a los pacientes el tiempo necesario para garantizar una atención sanitaria de calidad".

Asimismo, ha rechazado el Estatuto Marco para todos los profesionales sanitarios que Sanidad ha firmado con varios sindicatos.

"La huelga se mantendrá mientras el Ministerio de Sanidad continúe negándose a dialogar con la representación legítima de los médicos y facultativos convocantes de esta huelga", ha sentenciado.