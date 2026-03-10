El PP reprocha a Page que critique a Von der Leyen mientras "guarda silencio sobre el régimen iraní"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha cargado este martes contra el presidente regional, Emiliano García-Page, después de que haya calificado de "muy lamentable" la posición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la guerra de Irán.

Las declaraciones de Page han llegado después de que Von der Leyen haya afirmado que el orden mundial basado en reglas había "desaparecido" y que no se debía "llorar por el régimen iraní".

El vicesecretario de Electoral del PP castellanomanchego, Israel Pérez, ha asegurado que las palabras del jefe del Ejecutivo autonómico "demuestran hasta qué punto Page se ha instalado en el populismo verbal y en la irresponsabilidad política", al atacar a las instituciones europeas "en un momento de enorme tensión internacional".

"Resulta sorprendente que el presidente de Castilla-La Mancha dedique su tiempo a descalificar a la presidenta de la Comisión Europea mientras guarda silencio sobre el régimen iraní, uno de los sistemas más represivos del mundo y señalado por su apoyo al terrorismo internacional", ha dicho.

Pérez ha denunciado que las declaraciones de Page responden al "populismo y la exclusiva búsqueda de proyección mediática", y ha considerado que se alinean con la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El dirigente 'popular' ha defendido que tanto el Partido Popular español como el Partido Popular Europeo mantienen "una posición clara de defensa de la seguridad, la democracia y los derechos humanos frente a regímenes autoritarios".

"Mientras el PP defiende a Europa y sus valores democráticos, Page prefiere atacar a las instituciones europeas con un discurso impropio de quien representa a una comunidad autónoma española", ha afirmado.

Además, Pérez ha asegurado que el presidente castellanomanchego busca "titulares internacionales para tapar los problemas de Castilla-La Mancha", y ha señalado entre ellos "la presión fiscal más alta, la sanidad con listas de espera disparadas y una economía que pierde oportunidades frente a otras regiones".

"Frente al ruido, el populismo y las declaraciones irresponsables de Page, el Partido Popular estará siempre del lado de Europa, de la democracia y de los valores que han hecho de la Unión Europea el mayor espacio de libertad y prosperidad del mundo", ha concluido.