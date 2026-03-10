Núñez exige políticas "serias" para proteger el queso manchego: "El socialismo es el mayor problema para el sector"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha abogado por "defender y fortalecer" al sector del queso manchego, "uno de los productos bandera del sector primario y uno de los mayores valores económicos y de imagen de la región".

Así lo ha expresado durante la reunión que ha mantenido con la DO del Queso Manchego en Valdepeñas, donde ha recordado que "el queso manchego es un producto absolutamente nuestro, reconocido por su máxima calidad y uno de los mejores exponentes que tiene la región para abrir mercados nacionales e internacionales".

Por ello, ha calificado de "prioritario" para su partido el hecho de conocer en profundidad los retos que afronta el sector. "Un partido que aspira a gobernar Castilla-La Mancha dentro de un año tiene que conocer perfectamente la problemática de cada uno de nuestros productos, especialmente de aquellos que nos permiten abrir nuevos mercados y proyectar la imagen de nuestra tierra", ha afirmado.

El 'popular' cree que el sector necesita "políticas serias y eficaces, gestión y eficiencia" frente a la "falta de respuestas por parte de las administraciones". "El socialismo es el mayor problema para lograr que el sector agroalimentario crezca, mejore sus ventas y su rentabilidad", ha asegurado.

"Estabilidad, confianza y seguridad"

Núñez ha apostado por "garantizar la rentabilidad del producto para favorecer el relevo generacional en el campo, impulsar la incorporación de jóvenes a la ganadería, mejorar la competitividad de la industria y ampliar la presencia del queso manchego en nuevos mercados".

Asimismo, ha reclamado "estabilidad, confianza y seguridad para el sector, así como el respaldo de las administraciones públicas".

"La agricultura y la ganadería son fundamentales para Castilla-La Mancha. El queso manchego es una de sus grandes banderas. Ayudar a que este producto siga creciendo es ayudar a nuestra economía, al empleo, a la competitividad y también a la imagen de marca de nuestra comunidad autónoma", ha sentenciado.