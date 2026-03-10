Castilla-La Mancha se tiñe de luto por la muerte de Raúl del Pozo, "dueño de un estilo inconfundible"

Raúl del Pozo en una entrevista concedida a EL DIGITAL de Castilla-La Mancha en 2017.

Castilla-La Mancha se ha teñido de luto este martes por el fallecimiento de Raúl del Pozo, uno de los grandes columnistas que ha dado este país y autor de una veintena de libros.

Nacido en Mariana (Cuenca) en 1936, Del Pozo inició su carrera como periodista en la capital conquense, concretamente en el 'Diario de Cuenca' en la década de 1960 y de ahí dio el salto al diario 'Pueblo' donde se forjó como profesional siendo corresponsal en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires.

'El Independiente', 'Mundo Obrero' o 'Interviu' fueron otros de los medios en los que ejerció como reportero, cronista parlamentario y analista político hasta que en 1991 inició sus colaboraciones en 'El Mundo'. En este medio, tomó el relevo de Francisco Umbral en 2007 como autor de la columna 'El ruido de la calle'.

Durante su extensa carrera periodística también fue director del programa de TVE 'Entre luces' y compatibilizó su actividad en la prensa escrita con colaboraciones en las tertulias de 'Día a día' (1998-2001) y 'Cada día' (2004-2005), ambas presentados por María Teresa Campos en Telecinco y Antena 3 TV; 'El ring' en 'Espejo Público' de Antena 3 TV o en 'La Vuelta a El Mundo' de Veo TV.

En radio, participó en los programas de Onda Cero 'La brújula', 'Herrera en la Onda' y 'Más de uno', donde mantenía una sección semanal titulada 'Viva el vino'.

Medalla de Oro de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha premió la carrera profesional de Raúl del Pozo otorgándole la Medalla de Oro de la región en el 2017 en un acto que precisamente se celebró en la ciudad de Cuenca.

De hecho, la ciudad en la que pasó buena parte de su infancia fue la protagonista de su última obra literaria titulada La primera Manhattan que se publicó en 2024. Este volumen formó parte de una serie impulsada por el Grupo de Ciudades Patrimonio en el que Raúl de Pozo muestra, con su peculiar estilo, su visión de "la ciudad más bella del mundo".

En esta obra, ilustrada por Miki Leal, reflexiona sobre el lugar donde aprendió a respetar el idioma español y sintió "el peso de la historia" con solo asomarse a las hoces del Huécar y el Júcar.

Pésame de Page

Una de las primeras personas que ha utilizado las redes sociales para mostrar su pésame por la pérdida del periodista conquense ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha destacado de él que fue "dueño de un estilo inconfundible, de una profunda mirada y de una honestidad inquebrantable".

Lamento profundamente la muerte de Raúl del Pozo, un castellanomanchego ejemplar que llevó con orgullo la Medalla de Oro de nuestra región. Dueño de un estilo inconfundible, de una profunda mirada y de una honestidad inquebrantable. Mi abrazo y mi pésame a sus seres queridos.… — Emiliano García-Page (@garciapage) March 10, 2026

Además de "lamentar profundamente" su fallecimiento ha querido recalcar que este "castellanomanchego ejemplar", "llevó con orgullo la Medalla de Oro de nuestra región".

"Mi abrazo y mi pésame a sus seres queridos. Descanse en paz", ha finalizado.