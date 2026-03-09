Page se prepara para una posible crisis económica por la guerra de Irán: "Pondremos a salvo todas las políticas sociales"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este lunes que su Gobierno se prepara ante una posible crisis económica derivada del conflicto en Oriente Próximo, aunque se ha comprometido a "poner a salvo todas las políticas sociales: sanidad, educación y bienestar social".

Así lo ha manifestado durante la inauguración del nuevo centro de salud de Cabanillas del Campo (Guadalajara), después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya recomendado a los gobiernos que tomem medidas ante un escenario económico incierto a raíz de la guerra con Irán.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que "hoy el Fondo Monetario Internacional acaba de avisar de que nos preparemos en general todas las economías de Occidente, todas las economías capitalistas, para un escenario imposible de medir".

Blindar servicios

En este contexto, ha advertido de que las consecuencias económicas del conflicto podrían derivar en una crisis, aunque ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la protección de los servicios públicos.

"Si vienen épocas de vacas flacas otra vez, si viene crisis o vienen ajustes, que sepa todo el mundo que nosotros vamos a poner a salvo todas las políticas sociales: sanidad, educación y prestaciones y bienestar social, a salvo, porque realmente es cuando más se necesitan", ha afirmado.

Page también ha defendido que su Ejecutivo mantiene la intención de cumplir sus compromisos incluso en un contexto económico incierto.

"Es bueno hablar de lo que había, es bueno comentarlo, es bueno saberlo, sobre todo para no volver a caer, pero nosotros tenemos intención de cumplir", ha señalado.

Carrera profesional sanitaria

En este sentido, ha reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre la carrera profesional del personal sanitario, una reivindicación que este lunes han vuelto a plantear los siete sindicatos de la Junta de Personal del Sescam en Guadalajara, que han aprovechado el acto de inauguración del centro de salud para reclamar su reanudación.

El presidente regional ha indicado que "tenemos intención de cumplir con las condiciones de trabajo que están en conversación con los sindicatos en relación con el personal sanitario", y ha añadido que "creo que es posible perfectamente conseguir un acuerdo si hay buena intención por todos lados".

Radioterapia en todas las provincias

Durante su intervención, Page también ha anunciado que el servicio de oncología radioterápica del Hospital de Guadalajara comenzará a funcionar el próximo 3 de mayo, lo que permitirá que todas las provincias de Castilla-La Mancha cuenten con este tratamiento.

Autoridades y personal del nuevo centro de salud de Cabanillas del Campo. JCCM

El presidente ha recordado que cuando llegó al Gobierno regional solo existía radioterapia oncológica en Ciudad Real y Albacete, lo que obligaba a muchos pacientes a desplazarse fuera de su provincia.

Por ello, su Ejecutivo se marcó como objetivo que todas las provincias dispusieran de este servicio. Toledo ya lo incorporó con el nuevo hospital y Cuenca comenzó a prestarlo el pasado 3 de marzo.

Según ha detallado, en abril se completará la implantación tecnológica en Guadalajara, lo que permitirá que el servicio entre en funcionamiento el 3 de mayo.

"Toda la región va a tener un sistema avanzado de tratamiento que, me atrevería a decir, tiene muy pocas comunidades autónomas en España y desde luego, de nuestro nivel poblacional, ninguna", ha afirmado.

Por último, el presidente regional ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes cerca de un millón de euros para la ampliación y reforma del Centro de Salud Cuenca 2.

Rechazo a privilegios

Page también se ha referido al debate sobre la financiación autonómica, asegurando que no aceptará ningún modelo que suponga privilegios entre territorios.

En este sentido, ha advertido de que "no voy a admitir bajo ningún concepto un sistema que ampare privilegios" y ha añadido que "ningún privilegio y menos aún que a mí me digan que la gente que tiene más posibilidad económica tiene derecho a que se le trate un infarto o un tratamiento terapéutico, oncológico o de fisio mejor por tener más".