El PP exige a Page "hechos y no fotos" en políticas de mujer: piden bonificar la contratación femenina o un cheque bebé

María Gil, diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha reclamado este sábado al presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, que las políticas autonómicas dirigidas a las mujeres se traduzcan en "hechos" y no se limiten a "lemas, actos institucionales o fotos" con motivo del 8M.

En una rueda de prensa celebrada en Albacete, Gil ha defendido que el 8 de marzo es una fecha importante para consolidar los avances logrados en igualdad, pero ha advertido de que todavía "queda mucho por hacer" en ámbitos como la conciliación, el empleo femenino o las oportunidades para que las mujeres puedan desarrollar su proyecto de vida.

"La igualdad real exige medidas concretas", ha señalado la diputada popular, quien ha pedido al Ejecutivo regional que vaya "más allá de los discursos y las fotografías" y ponga en marcha políticas efectivas que faciliten la conciliación y el acceso al empleo.

Conciliación y educación infantil

En este sentido, Gil ha criticado que la educación infantil gratuita de 0 a 3 años, anunciada por el Gobierno regional desde 2020, todavía no se haya implantado de forma generalizada. Según ha señalado, la medida sigue limitada en función del municipio, lo que impide que llegue "a todas las mujeres y familias de la región".

También se ha referido al Plan Corresponsables, cuya financiación —ha denunciado— está recayendo principalmente en diputaciones y ayuntamientos tras el último acuerdo con el Gobierno central.

Paro femenino

Otro de los asuntos que ha centrado las críticas de la parlamentaria popular ha sido el empleo. Gil ha asegurado que el desempleo en Castilla-La Mancha "tiene nombre de mujer", tras conocerse los últimos datos que sitúan en el 65 % el porcentaje de mujeres entre las 120.593 personas desempleadas en la región.

Además, ha señalado que el paro femenino aumentó en febrero cuatro veces más que el masculino, lo que, a su juicio, evidencia que "algo, o muchas cosas, no se están haciendo bien".

Propuestas del PP

Desde el PP regional, Gil ha defendido la necesidad de impulsar incentivos a la contratación femenina, medidas de promoción profesional, apoyo al emprendimiento de la mujer rural y políticas de conciliación como el cheque bebé.

La diputada también ha hecho referencia a la protección de las mujeres frente a la violencia y ha criticado la ley del "solo sí es sí", aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez y respaldada en el Congreso por los diputados socialistas castellanomanchegos.

"Políticas de igualdad, sí, pero que se traduzcan en medidas reales", ha concluido Gil, quien ha acusado al PSOE de limitar sus iniciativas a "discursos grandilocuentes" que, a su juicio, "terminan quedándose en la foto de un día".