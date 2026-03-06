Núñez afirma que los autónomos "viven peor que hace diez años" por las "políticas socialistas" en la región

Paco Núñez durante su visita a 'Carosan', empresa logística instalada en Talavera de la Reina. PP CLM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas son "los grandes perjudicados de las políticas socialistas" en la región y ha afirmado que "viven hoy peor que hace diez años".

Así lo ha manifestado el 'popular' durante una visita a la empresa logística 'Carosan', en Talavera de la Reina, acompañado por el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio.

Durante el encuentro con responsables de la empresa y representantes del tejido empresarial, Núñez ha criticado la gestión del Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page, al que ha acusado de medidas que "nunca llegan a materializarse".

Según ha señalado, los autónomos de Castilla-La Mancha "pagan hoy más impuestos que nunca, sufren una burocracia asfixiante y tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes", una situación que, a su juicio, está provocando un deterioro del tejido productivo regional.

Gastos en aumento

El líder del PP regional ha indicado que uno de cada tres autónomos declara haber reducido su actividad y que ocho de cada diez aseguran que sus gastos han aumentado, datos que, según su opinión, reflejan que "las políticas del PSOE están debilitando al pequeño empresario y al trabajador por cuenta propia".

Además, Núñez ha advertido de que Castilla-La Mancha está perdiendo autónomos en términos interanuales, mientras otras comunidades como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana concentran el crecimiento del trabajo autónomo en España.

En este contexto, ha recordado que la región cuenta con cerca de 150.000 autónomos, a los que ha definido como "una pieza clave para sostener la economía, generar empleo y fijar población", especialmente en el medio rural.

Por ello, ha reiterado su compromiso de impulsar una política económica basada en la bajada de impuestos, la reducción de la burocracia y la simplificación normativa, con el objetivo de facilitar la actividad empresarial y favorecer la creación de empleo.

"Cuanto más fuertes sean nuestros autónomos y nuestras pequeñas y medianas empresas, más capacidad tendrá Castilla-La Mancha para crecer, avanzar y generar oportunidades", ha afirmado.

Impulso a la plataforma

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha aprovechado la visita para reclamar a la Junta de Comunidades que dé "el impulso definitivo" a la plataforma logística de la ciudad, un proyecto que, según ha recordado, el Gobierno regional "ha prometido en numerosas ocasiones".

Gregorio también ha pedido al Ejecutivo central que continúe apostando por los nudos logísticos del eje Madrid-Lisboa-Talavera de la Reina, lo que beneficiaría al polígono industrial de Torrehiero, que está recibiendo cada vez más solicitudes de empresas interesadas en instalarse en la zona.

El alcalde ha agradecido la visita de Núñez y ha asegurado que cuenta con su apoyo para atender las necesidades de la ciudad y de sus empresarios.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el crecimiento de Talavera será mayor en los próximos años y ha expresado su confianza en que el presidente regional del Partido Popular pueda presidir la Junta en el futuro.