Castilla-La Mancha celebra el acto por el 8M haciendo un llamamiento para que la sociedad "milite en la igualdad"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado este viernes en Chinchilla de Montearagón (Albacete) el acto institucional por el 8M, Día Internacional de las Mujeres. Un evento en el que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha abogado por que "la sociedad milite en la igualdad, cada uno desde su responsabilidad".

El líder autonómico ha apostado por elaborar "un código jurídico global, un tratado internacional, que sirva para regular el odio, también el dirigido hacia las mujeres, que se traslada a los jóvenes en las redes sociales".

Page se ha referido al momento actual como "bien difícil, con muchos cambios ligados a la Inteligencia Artificial". "Se ha demostrado que los algoritmos negativos cunden mucho más que los positivos. El enfrentamiento, el conflicto, el odio, se cuela con más facilidad en las sociedades. Es más motivo de enganche", ha expresado.

Acto institucional por el 8M. Foto: JCCM.

El líder regional ha rechazado la idea de emprender una guerra por defender a las mujeres y por avanzar en derechos. "La guerra no se hace para defender ni el papel de las mujeres en Irán, ni para liberar a buena parte de la sociedad de la esclavitud de una dictadura teológica como la que allí se vive. Se hace por otros intereses", ha indicado.

Asimismo, ha aprovechado para defender la Constitución en términos de igualdad, "probablemente una de las más avanzadas de todo el mundo". "Castilla-La Mancha es una tierra que milita en la igualdad entre hombres y mujeres y en la igualdad absoluta", ha sentenciado.

"Feminismo pacifista e internacionalista"

Por su parte, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha señalado que las mujeres "no necesitan señores de la guerra, ni tampoco a señores que nieguen la desigualdad y la violencia, sino las mismas libertades y reconocimiento que nuestros compañeros de vida".

Simón ha pedido compromiso con el feminismo "pacifista e internacionalista" frente al "sufrimiento de millones de mujeres sometidas a la pobreza y la violencia". Y ha pedido que "se deje de utilizar a las mujeres para justificar conflictos que violan el derecho internacional y los derechos humanos más esenciales".

"Hoy las mujeres de esta tierra tienen mejores condiciones que hace una década. El paro femenino ha bajado en más de un 17 % y Castilla-La Mancha sigue siendo la comunidad que más lo ha reducido. Nunca antes ha habido tantas mujeres trabajando en la comunidad, más de 400.000", ha expresado.

Acto institucional por el 8M. Foto: JCCM.

"Sumar a los hombres"

La abogada laboralista y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también ha estado presente, para recoger el X Premio Internacional a la Igualdad de Género Luisa de Medrano. Durante su intervención, ha abogado por "sumar a los hombres a la causa feminista".

"Queremos convencer, no vencer. El feminismo lo está haciendo bien. Es un movimiento ejemplar, jamás violento. Hay que seducir a los hombres para implicarles en la igualdad, pues cuando de verdad se logra lo que se quiere es cuando se convence", ha expresado.

Asimismo, ha lamentado el bombardeo de una escuela de niñas en Irán, apelando a las mujeres a "dirigir este mundo y evitar las guerras". Frente al odio ha reivindicado el movimiento feminista, que lleva implícito "la empatía, una cualidad que fortalece".

Acto institucional por el 8M. Foto: JCCM.

Por último, ha agradecido a la Constitución Española "por reconocer por encima de todo la igualdad" y ampararse en los derechos humanos, creando "un panorama en el que las mujeres nos podemos sentir cómodas hoy".

Premiadas

Durante el acto, se ha premiado a la ONG Solidaridad Enfermera. Además, de Toledo, se ha reconocido a María Camisón y la Asociación Cultural de Mujeres Atenea.

En Cuenca, a la escritora Luz González Rubio y al proyecto 'Arte a dos manos' de la Asociación Pro Salud Mental Vivir. Y en Ciudad Real a Visitación Arcos y a la Asociación Lantana.

En el caso de Guadalajara, ha recibido el premio la profesora universitaria Concepción Carrasco y la Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud de Guadalajara (Acisjf). Y en la provincia de Albacete, se ha reconocido la trayectoria de Milagros Morales y a la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (Amepap).