La Cátedra del Tajo denuncia que el 83,3 % de las inversiones para recuperar el río siguen sin ejecutarse: solo 1.621 M de 9.678

La Cátedra del Tajo UCLM-Soliss ha denunciado un "claro retraso" en las medidas establecidas para recuperar el río, señalando una ejecución de solo el 16,7% de las inversiones planteadas en el Plan Hidrológico del Tajo entre 2009 y 2021.

Así lo ha detallado la directora de la Cátedra, Beatriz Larraz, durante un desayuno informativo organizado este miércoles junto a la presidenta de la Fundación Soliss, María Luisa González, y la politóloga Cristina Monge.

Según Larraz, de los 9.678 millones de euros previstos para la recuperación del río, solo se han ejecutado 1.621 millones hasta la fecha.

La directora de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, Beatriz Larraz, ha protagonizado el desayuno informativo junto a la presidenta de la Fundación Soliss, María Luisa González, y la politóloga Cristina Monge celebrado en el Cigarral del Ángel.

Respecto a las actuaciones contempladas en los dos primeros ciclos del Plan de Medidas, la directora indicó que solo se han finalizado 832 de las 1.710 medidas iniciales, lo que no alcanza siquiera el 50% del total.

Ante esta situación, Larraz ha exigido a las administraciones públicas acometer las actuaciones pendientes, lamentando el incumplimiento de los periodos anteriores, mientras que el ciclo actual (2022-2027) apenas ha ejecutado un 10,5 % de su inversión.

La investigadora y profesora de la UCLM ha advertido que, si no se cumple, el plan hidrológico es "papel mojado", y ha recriminado una lentitud administrativa que perpetúa los problemas del río.

"Se conoce la solución y se sabe qué hay que hacer para que el Tajo mejore, pero si se pregunta a los agentes sociales, dirán que la situación sigue siendo la misma", ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que la aplicación de estas medidas es una responsabilidad compartida entre las administraciones locales, autonómicas y estatales. "Nos duele en el alma que no se cumplan las medidas", ha enfatizado.

Trasvase Tajo-Segura

En relación con las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, Larraz ha sentenciado que su aprobación no puede estar supeditada a la decisión del Tribunal Supremo sobre los recursos pendientes de la Diputación de Alicante y el Sindicato Central de Regantes.

La experta ha señalado que los embalses de cabecera deben servir para almacenar agua en periodos húmedos, por lo que el trasvase máximo debería limitarse a 10 hectómetros cúbicos mensuales.

"Los embalses se van a vaciar más rápido de lo que deberían; están para llenarse, no para vaciarse", ha indicado. Finalmente, ha recordado al Ministerio para la Transición Ecológica que representa un poder independiente del judicial y tiene "perfecta capacidad para cumplir con los deberes que ellos mismos se fijaron".