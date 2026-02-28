El PSOE de Castilla-La Mancha insta al PP a validar el Estatuto que "blinda por primera vez" las políticas de igualdad PSOE CLM

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha instado este sábado al Partido Popular regional a reconsiderar su postura respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía, asegurando que el "nuevo texto blinda por primera vez" las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género en la comunidad autónoma.

Simón ha realizado estas declaraciones desde Alovera (Guadalajara), durante la presentación de la campaña del PSOE de Castilla-La Mancha con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema 'Corresponsabilidad es Igualdad'. Allí ha acusado al PP de "traicionar a las mujeres de Castilla-La Mancha" y le ha pedido que reflexione sobre "en qué lado de la historia quiere estar".

Según ha defendido, la reforma estatutaria supone un avance al garantizar la protección institucional de las políticas públicas dirigidas a la igualdad y a la erradicación de la violencia machista. En este sentido, ha criticado que los 'populares' mantengan una posición alineada, a su juicio, con planteamientos de Vox en esta materia.

La campaña socialista presentada este sábado pone el foco en la corresponsabilidad dentro del ámbito familiar, reivindicando un reparto más equilibrado de las tareas domésticas y de cuidados. Simón ha señalado que muchas mujeres continúan soportando una "mochila" que dificulta su desarrollo profesional en igualdad de condiciones.

Excedencias por cuidados

La consejera ha recordado que más del 90 % de las excedencias por cuidado de menores o personas dependientes siguen siendo solicitadas por mujeres, así como la mayoría de las reducciones de jornada, lo que evidencia —ha afirmado— que el reparto de responsabilidades familiares aún no es equitativo.

En este contexto, ha destacado medidas impulsadas por el Ejecutivo regional como las distintas ediciones del Plan Corresponsables, la implantación de la educación para niños de 2 a 3 años o la aplicación de la Ley de Dependencia, iniciativas que buscan mejorar las oportunidades laborales y personales de las mujeres.

Asimismo, ha avanzado la intención de impulsar una ley destinada a reducir las brechas económicas de género, que ha considerado debe contar con un amplio consenso político y social.

Escuela Feminista en marzo

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE regional, Sonsoles Rico, ha anunciado que el partido celebrará en marzo la tercera edición de su Escuela Feminista, un espacio de encuentro en el que participarán alcaldesas y concejalas socialistas para compartir experiencias y políticas de igualdad desarrolladas en distintos municipios de la región.

Rico ha subrayado que la corresponsabilidad es clave para avanzar hacia la igualdad real, señalando que sin un reparto equilibrado de responsabilidades dentro del hogar resulta difícil reducir la carga emocional y laboral que soportan muchas mujeres.