UNRWA recibe el premio Abogados de Atocha destacando "la defensa de los derechos humanos frente a las injusticias"

CCOO Castilla-La Mancha ha entregado este jueves el premio Abogados de Atocha al comité español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA). Un reconocimiento por "encarnar la defensa de las personas más vulnerables y garantizar su derecho a la ayuda humanitaria, la salud o la educación".

Desde el sindicato han destacado que su personal e instalaciones han sido "blanco de los ataques de las fuerzas israelíes que han asesinado, desde que comenzara este conflicto, a cerca de 400 trabajadores y trabajadoras".

Por su parte, la directora ejecutiva de UNRWA, Raquel Martí, ha agradecido el premio porque "llega en un momento crucial en el que el futuro de Gaza está en juego y resitúa el foco en lo que verdaderamente está pasando, en las víctimas, no en los foros donde se comercializa la paz".

"Hoy en Gaza la palabra alto el fuego se ha vaciado de significado porque desde que se pronuncia en los medios de comunicación, se contabilizan más de 600 asesinados, 1.500 heridos, miles de infraestructuras demolidas y la ayuda humanitaria bloqueada. La violencia no solo se produce con las bombas, también con el silencio", ha sentenciado.

"Derecho internacional humanitario"

Por su parte, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha recordado que "los Abogados de Atocha representaban la defensa de la democracia naciente frente al odio, como la UNRWA representa hoy la defensa del derecho internacional humanitario frente a la devastación".

Además de alertar de la amenaza de la ultraderecha, ha instado a hacer frente a los reaccionarios "desde la firmeza de nuestras convicciones, mejorando salarios, eliminando brechas de género y defendiendo los servicios públicos".

De su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado la masacre del pueblo palestino como "las venas más abiertas que ahora mismo hay en el mundo".

"Este premio tiene que servir para demostrar que hacen falta políticas que hagan que los seres humanos sean todos iguales. La memoria histórica es lo que nos permite saber de dónde venimos y a qué no nos queremos parecer", ha afirmado.

Por último, ha defendido que la organización de los trabajadores y trabajadoras sigue siendo "un elemento clave y las CCOO siempre van a jugar en ese terreno del sindicalismo de carácter sociopolítico que sale de sus propias fronteras".

"Una muerte lenta"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que también ha estado presente en la entrega del premio, ha afirmado que el alto el fuego en Gaza "no es un alto el fuego del todo", ya que se está produciendo "una muerte lenta".

"Es una paradoja que la principal amenaza para la ONU venga de uno de sus fundadores. La administración americana es justamente hoy quien más lo socava. Cuando el sistema permite que gobierne el que dice que es el amo del mundo, algo falla", ha expresado.

Page también ha recordado que se cumplen 50 años del inicio de la transición en España y ha destacado el papel "determinante" de los sindicatos en la lucha antifranquista.

"El asesinato de los abogados de Atocha significó un punto de inflexión y su recuerdo tiene que estar presente. La conquista de derechos y libertades no es para siempre", ha sentenciado.