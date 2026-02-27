El cupón de la ONCE riega con miles de euros a Toledo este jueves: hasta 640.000 para varios afortunados
Jorge Gaitán Romero ha sido el vendedor que ha llevado la suerte a la capital de Castilla-La Mancha.
El cupón de la ONCE ha repartido este jueves un total de 640.000 euros en Toledo, gracias a un cupón premiado con 500.000 euros y cuatro más de 35.000. Un cuantioso golpe de suerte que ha llegado a la capital castellanomanchega de la mano del vendedor Jorge Gaitán Romero.
Como ha informado la organización, todas sus loterías componen una oferta de juego "responsable, seguro y social" que les permite cumplir sus objetivos.
Entre estos fines están "realizar una amplia labor social y solidaria", ya que se destinan los ingresos a "mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con otra discapacidad, y una gestión segura y responsable".
Cupón Diario de la ONCE
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
Además, sortea 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas, 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras, además de varios reintegros.
Los cupones se comercializan a través de los más de 21.000 vendedores que forman parte de la organización. Se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.