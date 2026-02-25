La primavera se adelanta en Castilla-La Mancha con máximas "más propias de abril" que de finales de febrero

El tiempo en Castilla-La Mancha continuará este fin de semana con características más propias de finales de primavera que de finales de febrero, con ambiente estable, cielos mayoritariamente despejados, temperaturas diurnas por encima de lo habitual y presencia de polvo en suspensión, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet prevé para la comunidad castellanomanchega un patrón meteorológico dominado por altas presiones, que mantendrán el ambiente estable y con sol durante la mayor parte del fin de semana, sin precipitaciones significativas en la región.

Los cielos podrán presentar intervalos de nubes altas, y el viento será generalmente débil, predominando de componente sur en las horas centrales, lo que favorecerá la entrada de aire más cálido.

Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo "el tiempo seguirá siendo primaveral en las próximas jornadas, con temperaturas diurnas "más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio" que de finales de febrero, y con máximas hasta 10 grados por encima de lo normal para la época.

Temperaturas cálidas

"Tenemos por delante unos días con tiempo en general estable. Cielos poco nubosos aunque, eso sí, presencia de calima que empeora la calidad del aire. También se formarán bancos de niebla", ha añadido este miércoles.

Se acercan unas jornadas de nuevo "claramente más cálidas" de lo habitual para la época, con máximas entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para las fechas, ha afirmado el portavoz de la Aemet.



Se registrarán máximas "más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio", al igual que en jornadas siguientes.

Previsión fin de semana

En cuanto al fin de semana, las temperaturas serán agradables con máximas por encima de lo que suele ser normal a finales de febrero y podrán alcanzar registros entre 18 °C y 22 °C o incluso algo más en zonas como Albacete, Ciudad Real y Toledo, acercándose a valores propios del mes de abril.

Las mínimas quedarán más moderadas al caer la noche, con heladas débiles confinadas únicamente a áreas más elevadas o de gran continentalidad al amanecer.

En resumen, Castilla-La Mancha afronta un fin de semana con predominio del sol, temperaturas inusualmente altas para la época y ambiente primaveral, aunque con posibilidad de calima que puede afectar a la visibilidad y la calidad del aire, especialmente en áreas más abiertas y expuestas.