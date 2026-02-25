Las llamadas al 112 de Castilla-La Mancha aumentan un 6,6 % y superan 1,4 millones de comunicaciones en 2025

El servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha contabilizado durante 2025 un total de 1.439.354 llamadas, lo que supone una media superior a 3.940 comunicaciones diarias, y un incremento del 6,6 % respecto a 2024, consolidando el mejor registro histórico del servicio.

De todas las llamadas recibidas a este servicio, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, más de 770.100 (el 53,7 %) generaron la gestión de una urgencia o emergencia real y pudieron implicar la activación de recursos de acción.

En cuanto a los sectores implicados, casi el 55 % de las llamadas procedentes han requerido la intervención de recursos sanitarios, mientras que un 30 % ha correspondido al ámbito de seguridad.

El resto de las incidencias implicó recursos de extinción, salvamento, rescate o intervenciones multisectoriales, relacionadas con suministros básicos o mantenimiento de carreteras.

Llamadas diarias

En comparación con 2024, el total de llamadas aumentó en 5.529 comunicaciones, mientras que las llamadas procedentes crecieron en más de 48.126, pasando de 722.003 a 770.100.

El mes con mayor actividad fue agosto, con una media de 4.123 llamadas diarias, coincidiendo con el aumento de turistas y veraneantes en la región, mientras que marzo registró la menor media diaria, con 3.090 llamadas, cifras similares al resto de meses invernales.

Estos datos reflejan, según la Junta, un uso responsable del servicio 112 por parte de la ciudadanía y su importancia en la coordinación de emergencias en la Comunidad Autónoma.