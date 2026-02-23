La Junta dedicará 7 millones a reparar caminos dañados por el temporal y afea la "permanente exigencia" de Valverde

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha destinará 7 millones de euros a la reparación de caminos dañados por el temporal de las últimas semanas, uno de los principales impactos sufridos por los municipios, según ha anunciado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero.

El anuncio se ha realizado desde Valdepeñas, en respuesta a las declaraciones del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, a quien Caballero ha afeado por mantener una "permanente exigencia" hacia la Junta.

El vicepresidente ha defendido que la administración autonómica ha asumido su responsabilidad y ha considerado lógicos los 2 millones anunciados por la Diputación, recordando que gran parte de la financiación provincial proviene de transferencias del Estado.

Caballero ha subrayado la necesidad de colaboración entre administraciones ante situaciones de crisis climatológica y ha afirmado que cada institución tiene claras sus competencias.

Desperfectos

Ha recordado que la Junta centra sus recursos en sanidad, educación y bienestar social, y que durante la pandemia asumió los costes derivados sin exigir a otras administraciones que intervinieran.

El vicepresidente segundo ha destacado la rapidez y dedicación del Gobierno regional frente al tren de borrascas, poniendo en valor el papel de la delegada de la Junta en Ciudad Real, que estuvo prácticamente las 24 horas atendiendo a los municipios afectados.

En cuanto a los daños, Caballero ha afirmado que fueron menores de lo inicialmente temido. Los principales desperfectos se han registrado en caminos municipales y en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Cubrir daños

En materia agraria, los datos preliminares apuntan a una reducción del 5 % en la cosecha de olivar y la pérdida de una decena de cabezas de ganado, aunque estos números deben confirmarse.

El vicepresidente ha recordado que el Gobierno de España ha habilitado ayudas para que los ayuntamientos puedan cubrir hasta el 50 % de los daños y para particulares que acrediten perjuicios.

Además, la Junta está evaluando las explotaciones afectadas y, de ser necesario, pedirá al Ministerio de Agricultura la inclusión de Castilla-La Mancha en la convocatoria especial abierta para Andalucía y Extremadura.

Por último, Caballero ha destacado que la Junta ha triplicado el presupuesto destinado a seguros agrarios, pasando de 4 a 12 millones de euros, para mejorar la cobertura ante siniestros, y apeló a centrar los esfuerzos en los vecinos de municipios como El Robledo, Fernán Caballero y Luciana, que se han visto especialmente afectados por las lluvias, al margen de cualquier interés político.