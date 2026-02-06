Última hora de la borrasca Leonardo en Castilla-La Mancha | Ocho estaciones de aforo del Tajo en aviso rojo y elevan el Pricam a situación de Emergencia
Sigue el minuto a minuto de la evolución del temporal que está afectando a la región por lluvias acumuladas y fuertes rachas de viento.
El temporal continúa afectando a toda la comunidad, donde se prevén lluvias generalizadas y todas las miradas siguen puestas en las posibles crecidas de los ríos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla en Albacete por rachas de viento que podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora en algunas zonas.
-
La Diputación de Ciudad Real habilita dos millones en ayudas de emergencia por lluvias y viento
La Diputación de Ciudad Real pondrá dos millones de euros en ayudas de emergencia a disposición de los municipios más afectados por las intensas lluvias y los fuertes vientos de los últimos días, especialmente en el suroeste provincial, ha anunciado el presidente, Miguel Ángel Valverde, durante el pleno ordinario de la institución.
Las ayudas se articularán tras una evaluación de daños para priorizar intervenciones en caminos rurales, infraestructuras municipales y otras zonas afectadas, con posibilidad de ampliar la dotación si fuera necesario.
Valverde ha destacado que la Diputación es la administración más cercana a los ayuntamientos y, en muchos casos, la única capaz de ofrecer recursos inmediatos frente a emergencias climáticas.
Además, en la misma sesión se han aprobado subvenciones por más de 963.000 euros destinadas a asociaciones, clubes deportivos, proyectos culturales y turísticos, consolidando el respaldo de la institución a iniciativas locales en toda la provincia.
-
Toledo activa el Platemun de forma preventiva ante la crecida del Tajo
El Ayuntamiento de Toledo ha activado el plan de emergencias Platemun Toledo en fase de alerta, como medida preventiva, ante la evolución desfavorable de la situación hidrológica del río Tajo y la previsión de lluvias continuadas según la AEMET.
El Consistorio ha informado de que su activación se realiza en coordinación con el Pricam, actualmente en fase de alerta y responde al principio de anticipación y prevención "sin que exista en este momento una situación de emergencia ni superación de umbrales críticos".
Las medidas principales son el seguimiento continuo de la evolución meteorológica e hidrológica; la vigilancia reforzada en zonas sensibles y potencialmente inundables; el mantenimiento de la operatividad y localización de los servicios municipales; la coordinación permanente con los órganos autonómicos de protección civil y la información preventiva a la ciudadanía "sin carácter alarmista".
La situación queda en "observación activa", supeditándose cualquier cambio de nivel "a la evolución de los caudales y las precipitaciones previstas", indican desde el Ayuntamiento.
-
Se producen inundaciones en varias calles de Talavera de la Reina
El río Tajo ha alcanzado el nivel rojo y un caudal de 364 metros cúbicos por segundo en Talavera de la Reina debido a la borrasca Leonardo, aunque el alcalde, José Julián Gregorio, ha enviado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la situación "está permanentemente monitorizada y controlada".
El regidor ha explicado que las mayores complicaciones se registran en los arroyos urbanos, que bajan pero pueden subir según las lluvias, causando inundaciones en calles como Entretorres, Hilanderas y Grisetas.
Por seguridad, el Ayuntamiento ha cerrado al tráfico varias vías, entre ellas San Martín, Mula con callejón Ideal, Bancaleros, Cristo y un tramo de Portiña del Salvador.
Los Servicios Generales continúan repartiendo bombas de achique y sacos de tierra —ya se han entregado 2.744—, mientras reténes de electricistas y electromecánicos ayudan a los vecinos afectados.
Además, se mantienen patrullas de refuerzo de Policía Local, Protección Civil y Policía Nacional, y los parques y pasos inferiores de la ribera del Tajo permanecen cerrados.
-
Seguimiento de la situación hidrológica en la cuenca del Guadiana
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha iniciado desembalses preventivos y controlados en varias presas de Castilla-La Mancha parra prevenir posibles inundaciones tras las intensas preciputaciones registradas en los últimos días.
Estas actuaciones forman parte de una serie de maniobras preventivas que incluyen la apertura de desagües de fondo y la derivación de caudales entre presas interconectadas, con el objetivo de laminar las avenidas y minimizar los efectos sobre los distintos cauces de la cuenca del Guadiana en la región.
Las operaciones se realizan de manera controlada para garantizar la seguridad de las zonas habitadas y de las infraestructuras.
En Castilla- La Mancha, varias estaciones de aforo han registrado niveles hidrológicos de aviso rojo, lo que indica un riesgo elevado de inundaciones en determinadas zonas.
Las estaciones afectadas son: Gigüela en Saélices (CR1-04, Cuenca), Bañuelos en Fernán Caballero (CR1-16, Ciudad Real), Bullaque a.ab. Torre de Abraham (CR1-20, Ciudad Real) y Bullaque en Luciana (CR1-21, Ciudad Real).
Las presas del sistema Guadiana que pertenecen a la región, como Azud de Malagón y Gasset (Ciudad Real), se encuentran aliviando caudales de forma gradual.
Ademas, en el alto Guadiana se preparan medidas similares para regular los caudales del río Bullaque y del Guadiana.
Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución en zonas cercanas a los ríos y arroyos, así como de evitar estacionar vehículos en zonas inundables.
-
La situación del Tajo es "complicada" aunque los caudales están "controlados"
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Antonio Yáñez, ha afirmado este viernes que, aunque la situación del río se complica por las borrascas que afectan a la cuenca desde enero, los caudales en Castilla-La Mancha se encuentran controlados.
En declaraciones a los medios en Talavera de la Reina, Yáñez ha explicado que la zona más afectada por las subidas del caudal ha sido la parte occidental de la cuenca del Tajo, especialmente en el norte de Cáceres, sur de Salamanca y Ávila, donde a finales de enero los embalses superaban los 6.200 hectómetros cúbicos y actualmente almacenan 8.600 hectómetros cúbicos.
El presidente ha indicado que, pese a algunos incidentes puntuales en Extremadura, no se han producido grandes problemas.
En Talavera, el Tajo transporta aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo, que sumados al caudal del Alberche alcanzan los 650 metros cúbicos por segundo, muy por debajo de los niveles registrados el año pasado cuando superaron los 1.400 metros cúbicos por segundo, provocando daños incluso en el histórico puente viejo de la ciudad.
Yáñez ha señalado que este viernes es un día de transición, con desembalses controlados para dejar espacio ante la previsión de una nueva borrasca.
Ha pedido a la ciudadanía prudencia y precaución, recordando que la lluvia sobre terreno ya saturado podría incrementar el riesgo de crecidas y que toda la precipitación acabaría en los cauces.
El presidente ha acudido además a Talavera para la firma de la cesión de un inmueble de la CHT a Cáritas destinado a alojamiento familiar de urgencia.
-
Reabiertas al tráfico dos carreteras cortadas en Ciudad Real
Las carreteras CM-4122 en Calzada de Calatrava y CM-4017 en Retuerta del Bullaque han sido reabiertas al tráfico tras permanecer cortadas temporalmente debido a las condiciones adversas registradas en la provincia de Ciudad Real.
⚠️ Restablecido el paso de los vehículos en la CM-4017. #112clm— 112 Castilla-La Mancha (@112clm) February 6, 2026
Según ha informado la Dirección General de Carreteras de Castilla-La Mancha, la CM-4122 ha quedado abierta nuevamente a las 10:44 horas, mientras que la CM-4017 se ha reabierto a las 13:05 horas, restableciéndose así la circulación rodada con normalidad.
-
El temporal afecta a 33 rutas escolares y 346 alumnos en la región
El temporal de lluvia y viento registrado en las últimas jornadas ha afectado este viernes a 33 rutas escolares y a 346 alumnos de Castilla-La Mancha, según ha informado la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a EFE.
En concreto, en la provincia de Albacete se han visto afectadas 23 rutas con 276 alumnos, mientras que en Ciudad Real han resultado afectadas 10 rutas con 88 estudiantes.
Por otro lado, la directora del colegio Juan Ramón Jiménez de Talavera de la Reina, Genoveva Mansilla, ha explicado que debido a las intensas lluvias y la crecida del río Tajo, aproximadamente la mitad de los padres han recogido a sus hijos a lo largo de la mañana.
Mansilla ha calculado que el 60 % de los alumnos han abandonado el centro mientras que el 40 % restante han permanecido en las aulas, ya que las clases se han mantenido con normalidad.
La directora ha señalado también que algunos padres han decidido no llevar a sus hijos al colegio por precaución ante la crecida del río, que pasa cerca del centro, que cuenta con unos 600 alumnos, y ha subrayado que cualquier decisión sobre la suspensión de clases de cara al lunes dependerá de avisos oficiales.
Como medida preventiva, se mantienen cerradas al tráfico las calles Charcón, Miguel de Unamuno, Luis Jiménez y Entretorres, mientras persista la situación actual. Además, las clases presenciales del instinto San Isidro se suspendieron este jueves tras el desbordamiento del arroyo de Bárrago, que anegó las fincas colindantes.
-
Castilla-La Mancha eleva a Situación Operativa 1 el Pricam ante el riesgo de inundaciones
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado este viernes el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (PRICAM) a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para toda la comunidad autónoma, con el objetivo de movilizar todos los medios adscritos al plan ante la posibilidad de nuevas incidencias por lluvia, nieve y viento, según han confirmado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias.
La activación de emergencia se produce tras la declaración en Fase de Alerta, Situación Operativa 0, realizada el jueves para toda la región, como medida preventiva ante las previsiones de desembalses y seguimiento de aforos de los ríos.
Desde la activación inicial, se han registrado 70 incidencias, lo que ha reforzado la necesidad de escalar el nivel del plan para garantizar la seguridad de la población y la prevención de daños.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos para mañana sábado, 7 de febrero, por precipitación acumulada, nieve y viento en distintas provincias de Castilla-La Mancha.
Se esperan lluvias de hasta 40 mm en 12 horas en Ciudad Real (Sierra de Alcudia y Madrona) y Toledo (Sierra de San Vicente, Valle del Tajo y Montes de Toledo). Además, se prevén nevadas con distintos espesores en Cuenca y Guadalajara, y rachas de viento de hasta 70 km/h en Albacete, Ciudad Real y Toledo.
Ante estos fenómenos meteorológicos, la Dirección General de Protección Ciudadana recomienda a los ciudadanos extremar la precaución: no estacionar en cauces ni riberas de ríos, evitar tramos inundados en carretera, buscar puntos elevados en caso de riada y desconectar la electricidad si se inunda la vivienda.
Asimismo, se aconseja cerrar ventanas, asegurar toldos y objetos exteriores en caso de viento, y, ante nieve y heladas, mantener vías despejadas, garantizar acceso a centros sanitarios y sociales, y extremar la seguridad de personas vulnerables.
En caso de emergencia, la población debe comunicarse con el teléfono 1-1-2 y hacer un uso racional del servicio, mientras que cualquier desplazamiento por carretera debe realizarse solo tras informarse sobre la situación meteorológica y el estado de las vías, con equipo adecuado, combustible suficiente y cadenas si es necesario.
-
Daños en instalaciones municipales y múltiples intervenciones en La Roda por el temporal
El fuerte temporal de lluvia y viento registrado en las últimas horas en La Roda ha provocado importantes desperfectos en edificios e instalaciones municipales, así como numerosas incidencias en la vía pública, lo que ha obligado a una actuación coordinada de Policía Local, Bomberos y servicios municipales.
Entre los espacios más afectados se encuentran el Centro Social de La Báscula, donde la cubierta ha sufrido daños importantes que han generado filtraciones, así como instalaciones deportivas como el Pabellón Juan José Lozano Jareño, el Campo Municipal de Deportes y el Pabellón Tomás Navarro Tomás, que presentan goteras y desperfectos. La Plaza de Toros también ha sufrido un derrumbe parcial en la taquilla de venta y el Punto Limpio permanece cerrado por seguridad.
La Policía Local ha atendido cerca de treinta incidencias, entre ellas caídas de ramas, desprendimientos de tejados, contenedores volcados, cables sueltos y daños en viviendas. Según datos oficiales, en la localidad han caído 110 litros de agua por metro cuadrado durante el temporal.
El Ayuntamiento ha asegurado que todos los efectivos continúan trabajando para restituir la normalidad, reparar los daños y garantizar la seguridad de vecinos y vecinas, y ha recomendado precaución ante las zonas todavía afectadas.
-
Una veintena de familias de Escalona (Toledo) son desalojadas por la crecida del río Alberche
Unas quince o veinte familias de la urbanización más próxima al río Alberche, en Escalona (Toledo), fueron desalojadas de manera preventiva tras la crecida del río, aunque el alcalde, Álvaro Gutiérrez, ha asegurado que la situación se mantiene "estable dentro de la enorme crecida".
Los desalojos se produjeron en la tarde-noche del jueves, varias calles permanecen cortadas y se ha modificado la ruta del transporte escolar debido a la presencia de agua en la calzada. No ha sido necesario habilitar albergues, ya que los vecinos pasaron la noche en casas de familiares o amigos.
El caudal del Alberche se ha mantenido estable gracias a los desembalses controlados de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha mantenido una lámina constante de 104 metros cúbicos por segundo, aunque se han registrado repuntes puntuales por el aporte de afluentes como el río Perales y el arroyo Grande, tras las intensas lluvias y el deshielo de los últimos días.
Además de las viviendas desalojadas, otras casas cercanas al río permanecen en alerta por desbordamientos en varios puntos del municipio.
El Ayuntamiento de Escalona mantiene activado un dispositivo de vigilancia y atención con Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y el servicio de mantenimiento, incluyendo camiones autobomba y bombas de achique. Gutiérrez ha recordado que es la segunda vez en menos de un año que las urbanizaciones cercanas al Alberche se ven amenazadas por crecidas, y ha hecho un llamamiento a la prudencia.
También ha destacado los trabajos de limpieza del cauce realizados en los últimos meses, retirando vegetación y maleza, lo que ha permitido que el agua fluya con mayor facilidad y ha evitado una inundación más grave.
-
Ocho estaciones de aforo de ríos de Castilla-La Mancha están en aviso rojo
Las intensas lluvias a consecuencia del tren de borrascas que está azotando a Castilla-La Mancha en los últimos días están provocando una notable subida en los caudales de los ríos. Este viernes, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tiene en aviso rojo a un total de ocho estaciones de aforo de la región.
El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.
En concreto, cuatro de estas estaciones se encuentran en la provincia de Guadalajara, de las que tres corresponden al Henares (Humanes, presa de Humanes y el paso del río por la capital) además del Tajo en Trillo. Además, también se encuentra en aforo rojo las dos estaciones del Tajo en Talavera (Tejar y Palomarejo), además del Guadarrama en Barruelos-Bargas y el Guadiela en Ruidera.
Asimismo, un total de seis estaciones de aforo castellanomanchegas se encuentran en riesgo naranja. Son la AR11 del Henares en Bujalaro; la AR25 del Pusa en La Medica; la del Alberche en Cazalegas; la AR66 del Tajo en la Casa del Diamantista de Toledo capital, la R014 de Puente Algodor y la de La Portusa.
-
La borrasca Marta traerá a Castilla-La Mancha más lluvia, viento y nieve este fin de semana
Mientras la borrasca Leonardo da sus últimos coletazos en la Península, dejando precipitaciones y viento este viernes en muchos puntos de Castilla-La Mancha, los modelos numéricos apuntan a la llegada de una nueva borrasca a partir del sábado que será nombrada como 'Marta'.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto lluvias generalizadas en toda la comunidad este viernes. Además, a partir de las 12 horas activará una alerta amarilla en Albacete por fuertes vientos. La zona afectada será la de Alcaraz y Segura, donde las rachas podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora.
La llegada de Marta complicará la situación a partir del sábado. El nuevo temporal traerá consigo lluvia, viento y nieve, además de un acusado descenso térmico en toda la región.
Ciudad Real estará en aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que la zona de las Sierras de Alcudia y Madrona también estará en alerta por lluvias que podrían alcanzar acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado (L/m2) en 12 horas.
Por su parte, en Albacete también se activará una alerta amarilla por vientos de las mismas características.
Los avisos en Cuenca y Guadalajara serán por nieve. En concreto, tanto en la Serranía de Cuenca como en la Serranía de Guadalajara se podrían dar acumulados de nieve de hasta 10 centímetros en cotas entre 1.100 y 1.300 metros.
-
Guadalajara registró este jueves medio centenar de incidencias a causa del viento
El Ayuntamiento de Guadalajara ha informado del balance de incidencias registradas durante este jueves debido a las fuertes rachas de viento que afectaron a la ciudad, alcanzando velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.
A lo largo del día, la Policía Local registró cerca de 50 incidencias, la mayoría relacionadas con caídas de árboles y ramas en diferentes puntos del municipio, en cinco casos con daños a vehículos, pero sin daños personales.
También se atendieron avisos por contenedores volcados, desprendimientos de elementos de fachadas, cartelería y ornamentación inestable y otros objetos que habían quedado sueltos por efecto del viento.
Policía Local, Bomberos, Protección Civil y el Servicio de Parques y Jardines actuaron de forma coordinada para resolver todas las incidencias. Entre las actuaciones más destacadas, la retirada de ramas y árboles caídos que obstaculizaban calzadas y aceras (27 incidencias en calles como La Tajera, Francisco Aritio, Cacharrerías, Méjico y zoo municipal).
También el aseguramiento de cornisas, canalones y elementos de fachadas con riesgo de desprendimiento; la recolocación de contenedores desplazados o volcados por el viento; y la revisión de arbolado en zonas especialmente afectadas.
-
Castilla-La Mancha cuenta con dos presas de la cuenca del Tajo en alerta roja y seis en aviso naranja
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha informado del estado de los embalses ante la masiva entrada de agua por las lluvias. En la mañana de este viernes, 25 presas están desembalsando en la cuenca.
Siete de ellas están en nivel rojo, mientras que dos se encuentran en Castilla-La Mancha: el Vado (Guadalajara), que desembalsa agua a una velocidad de 65 metros cúbicos por segundo (m3/s); y Rosarito (Toledo y Cáceres), que desembalsa a 470 m3/s. El resto de embalses en nivel rojo se encuentran en Cáceres y son el de Valdeobispo, Jerte, Borbollón, Árrago, y Cedillo.
Cabe recordar que el nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas, con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.
🚨25 presas están desembalsando significativamente en la cuenca del Tajo, 7 en nivel de aviso rojo: https://t.co/JEgviJXOoP— Confederación Hidrográfica del Tajo (@chtajo) February 6, 2026
⚠️Precaución en zonas cercanas a cauces y atención recomendaciones Protección civil. Sigue la información hidrológica en https://t.co/9ZHYcvz3vk pic.twitter.com/qPiu65WttK
Nivel naranja
En nivel naranja, se encuentran seis embalses castellanomanchegos. Son el de Pálmaces (Guadalajara), que desembalsa agua a 25 m3/s; Pozo de los Ramos (Guadalajara), a 75 m3/s; Beleña (Guadalajara), a 55 m3/s; Cazalegas (Toledo) a m3/s; Azután, a 740 m3/s; y Navalcán, a 170 m3/s.
A estos se suman los cacereños Rivera de Gata y Alcántara.
Por último, en nivel amarillo están los castellanomanchegos Molino de China (Cuenca), con un desembalse a 80 m3/s, y el del Torcón, a 25 m3/s.