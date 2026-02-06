Última hora de la borrasca Leonardo en Castilla-La Mancha | Ocho estaciones de aforo del Tajo en aviso rojo y elevan el Pricam a situación de Emergencia

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado este viernes el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (PRICAM) a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para toda la comunidad autónoma, con el objetivo de movilizar todos los medios adscritos al plan ante la posibilidad de nuevas incidencias por lluvia, nieve y viento, según han confirmado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias.

La activación de emergencia se produce tras la declaración en Fase de Alerta, Situación Operativa 0, realizada el jueves para toda la región, como medida preventiva ante las previsiones de desembalses y seguimiento de aforos de los ríos.

Desde la activación inicial, se han registrado 70 incidencias, lo que ha reforzado la necesidad de escalar el nivel del plan para garantizar la seguridad de la población y la prevención de daños.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos para mañana sábado, 7 de febrero, por precipitación acumulada, nieve y viento en distintas provincias de Castilla-La Mancha.

Se esperan lluvias de hasta 40 mm en 12 horas en Ciudad Real (Sierra de Alcudia y Madrona) y Toledo (Sierra de San Vicente, Valle del Tajo y Montes de Toledo). Además, se prevén nevadas con distintos espesores en Cuenca y Guadalajara, y rachas de viento de hasta 70 km/h en Albacete, Ciudad Real y Toledo.

Ante estos fenómenos meteorológicos, la Dirección General de Protección Ciudadana recomienda a los ciudadanos extremar la precaución: no estacionar en cauces ni riberas de ríos, evitar tramos inundados en carretera, buscar puntos elevados en caso de riada y desconectar la electricidad si se inunda la vivienda.

Asimismo, se aconseja cerrar ventanas, asegurar toldos y objetos exteriores en caso de viento, y, ante nieve y heladas, mantener vías despejadas, garantizar acceso a centros sanitarios y sociales, y extremar la seguridad de personas vulnerables.

En caso de emergencia, la población debe comunicarse con el teléfono 1-1-2 y hacer un uso racional del servicio, mientras que cualquier desplazamiento por carretera debe realizarse solo tras informarse sobre la situación meteorológica y el estado de las vías, con equipo adecuado, combustible suficiente y cadenas si es necesario.