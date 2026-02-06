El PSOE critica que Núñez diga que "nunca quiso firmar" el acuerdo y amenaza con "demostrar con mensajes la orden de Tellado"

El socialista Sergio Gutiérrez cree que el argumento "deja al PP en peor lugar todavía" y valora la enmienda al Estatuto sobre la horquilla de diputados como "una traición". Más información:

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha reiterado sus críticas este viernes al presidente del PP regional, Paco Núñez, por defender su enmienda al Estatuto de Autonomía para impedir que aumente la horquilla de diputados en las Cortes afirmando que "nunca quiso firmar lo que firmó".

A través de una publicación en redes sociales, el socialista ha valorado que este argumento "los deja en peor lugar todavía". "Firman sin querer, firman sin leer o firman sin querer cumplir. Pues vaya tropa", ha expresado en referencia a las declaraciones de Núñez en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

Gutiérrez ha denunciado que Núñez "tratará de volver a tomar por tontos a toda Castilla-La Mancha e intentará borrar o que olvidemos toda la hemeroteca".

"Nos dirán que olvidemos que presentaron el acuerdo como obra suya más que de ningún otro, que votaron en las Cortes de Castilla-La Mancha y que Núñez dijo que se fiaba del PP, pero que sería el PSOE quien lo echaría para atrás", ha lamentado, a la vez que ha tildado al 'popular' de "trilero".

Asimismo, ha criticado que ahora pretendan que "no existan" las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, en Cuenca afirmando que el Estatuto de Autonomía "era un buen acuerdo que mejoraba la representatividad".

"Núñez intentará engañarnos diciendo que cuando dijo hablar como el futuro presidente de Castilla-La Mancha en el Congreso y que esperaba que todos los grupos apoyaran el acuerdo porque era la voz de Castilla-La Mancha, lo decía con la boca pequeña. Es una traición", ha afirmado el socialista.

"Orden" de Tellado

Asimismo, Gutiérrez ha vuelto a insistir en que la decisión se debe a una "orden del secretario general del PP nacional, Miguel Tellado", después de que este jueves el PSOE achacara lo ocurrido a una estrategia política de la cúpula nacional del PP.

"Ahora dirán que no existió la llamada en la que se ordenó bloquear el pacto. Que tenga cuidado el PP, no sea que podamos demostrar lo contrario con algún mensaje", ha avisado.

Y ha ironizado con el hecho de que el PP defienda que "como Vox está instalando el bulo de que van a subir diputados, rompen en el acuerdo para demostrar que no quieren que esto ocurra".

"Trileros y más trileros. De lo único que se trata es de que Génova no use a Castilla-La Mancha a su antojo y que la respete. Y de que Núñez sea capaz de decirle a cualquiera de sus jefes nacionales que su palabra vale más que sus órdenes, que Castilla-La Mancha vale más que los intereses de Tellado y del PP. Si lo desautorizan en lo que ha firmado, defendido y dado su palabra, tiene que dimitir", ha expresado.

Por ello, le ha pedido que "tenga coraje por una vez en su vida", ya que hasta ahora lo único que ha demostrado es que "la palabra, el voto y el compromiso de Núñez dura hasta que llama Tellado".