Page acusa a Núñez de ejecutar una "auténtica traición" contra Castilla-La Mancha y avisa al PP de que "no les va a salir gratis"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acusado este viernes al líder del PP regional, Paco Núñez, de haber cometido una "auténtica traición" contra la comunidad autónoma tras romper el acuerdo alcanzado con el PSOE para la reforma del Estatuto de Autonomía.

Durante la entrega de los Premios al Proyecto Constructivo de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina (Toledo), Page ha lamentado que "el principal dirigente de un partido que quiere mirar a la cara a los ciudadanos diga incluso en público que cuando firmó un acuerdo y un compromiso ya sabía que lo iba a incumplir".

"Ese engaño manifiesto no es ni siquiera un cambio de opinión. Es más grave. Es una auténtica traición", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico.

El dirigente socialista ha advertido a los populares de que esta decisión tendrá consecuencias. "No les va a salir gratis", ha avisado, antes de emplazar al Partido Popular a rectificar una vez pasen las elecciones autonómicas de Aragón.

"Voy a conminar al Partido Popular a que rectifiquen y retiren la enmienda. Si no lo hacen, tendrán que sufrir consecuencias sociales y de todo tipo", ha señalado.

Page también ha cargado contra los argumentos del PP en relación con el número de diputados regionales. "Si seguimos el hilo argumental de los que hacen demagogia con los diputados y dicen que son muchos, es de tener jeta y de tener cara que lo digan los mismos que cuando se quedaron en la oposición lo primero que pidieron fue recuperar el sueldo de los diputados, los coches para la oposición y las subvenciones", ha defendido.

También ha reprochado además que, allí donde gobierna el PP, "con Vox o sin Vox", no se planteen medidas similares. "Alguien tendrá que explicarle a Castilla-La Mancha por qué en el resto de España no se les ocurre amputar la democracia reduciendo los diputados regionales a un tercio", ha señalado.

"Especialmente dolido"

El presidente ha reconocido sentirse "especialmente dolido" con la actitud de dirigentes que aspiran a gobernar Castilla-La Mancha, refiriéndose implícitamente a Paco Núñez. "A mí me importa mucho más Castilla-La Mancha que el PSOE o que el PP, y cada día que pasa me lo tomo más en serio", ha subrayado.

Avalancha de críticas Dirigentes del Gobierno de Castilla-La Mancha y del PSOE regional se han sumado este viernes a la oleada de críticas contra el PP por la enmienda presentada para frenar el aumento del número máximo de diputados en la reforma del Estatuto de Autonomía, acusándolo de traicionar el acuerdo alcanzado y de actuar por miedo al avance de Vox. El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha recordado en Cuenca que el secretario general del PP, Miguel Tellado, defendió en mayo en esta misma ciudad el nuevo Estatuto y la mejora de la representatividad política. "Unos meses después dicen que eso no es así y que hay que deshacer el acuerdo", ha lamentado, preguntándose "qué ha cambiado desde mayo hasta aquí". A su juicio, la respuesta es clara: "El Partido Popular ha entrado en pánico por el avance de Vox". "Si Tellado entra en pánico, los ciudadanos de Castilla-La Mancha no tenemos la culpa", ha advertido, reprochando además la actitud "callada y sumisa" del PP regional. En la misma línea, el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha subrayado la importancia de cumplir la palabra dada y ha acusado a Paco Núñez de mentir al negar que el PP apoyara el artículo del Estatuto sobre el número de diputados. "Lo votaron a favor y ahora lo enmiendan por cobardía y por órdenes de Madrid", ha asegurado. Por su parte, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha calificado la maniobra del PP de "traición" y "humillación" tras dos años de negociación y amplio consenso social, advirtiendo de que frenar el Estatuto debilita el blindaje de los servicios públicos esenciales en la región.

La polémica se produce después de que este jueves se consumara la ruptura entre PSOE y PP de Castilla-La Mancha en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía. Los populares presentaron una enmienda para mantener la actual horquilla de escaños en las Cortes regionales, pese a haber pactado previamente elevarla de 35 a 55 diputados, con el compromiso de no aplicar ese aumento hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.

Desde la dirección regional del PP justifican su cambio de postura por los "bulos" lanzados por Vox sobre un supuesto aumento inmediato de diputados. En una entrevista publicada este viernes, Núñez ha asegurado que, tras escuchar a la sociedad civil, tienen "todavía más claro" que Castilla-La Mancha "no necesita más diputados".