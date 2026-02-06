Núñez justifica su pacto inicial con el PSOE, diputados incluidos, como única "forma de que el Estatuto saliera adelante"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que su formación política "nunca" ha sido partidaria de aumentar el número de diputados en las Cortes regionales y que, tras reunirse con la sociedad civil, su postura es "todavía menos" favorable a esa posibilidad.

En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Núñez ha explicado los motivos por los que el grupo popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una enmienda a la reforma del Estatuto de Autonomía para que la horquilla de escaños se mantenga entre 25 y 35 diputados.

Pese a la aprobación del texto en las Cortes de Castilla-La Mancha con el apoyo de PSOE y PP donde se contempla elevar hasta 55 el máximo de parlamentarios, una ampliación que, en cualquier caso, no entraría en vigor hasta las elecciones autonómicas de 2031.

El dirigente 'popular' ha recordado que, tras la aprobación inicial del estatuto en julio de 2024 —que proponía un máximo de 59 diputados—, el PP presentó una enmienda para mantener la horquilla actual.

Paralización

Aquella iniciativa provocó la paralización de la tramitación por parte del PSOE, aunque las negociaciones se desbloquearon en mayo de 2025 con el acuerdo de fijar el máximo en 55 diputados a partir de 2031.

"Nunca creíamos que Castilla-La Mancha necesitara más diputados, pero respaldar ese incremento fue la forma de que el estatuto saliera adelante, porque el PSOE había dejado claro que, si no se aumentaba la horquilla, el estatuto no avanzaba", ha asegurado Núñez, quien ha insistido en que la posición del PP no ha variado desde entonces.

Frenar una mentira

Otro de los motivos que, según Núñez, ha llevado al PP a recuperar esta enmienda en el Congreso es "frenar la mentira de Vox", que —ha señalado— ha sostenido de manera reiterada que PP y PSOE habían pactado un aumento del número de diputados en las Cortes regionales.

"Era una mentira que ha tenido recorrido y no podíamos permitir que, por mucho que se repitiera, acabara convirtiéndose en verdad", ha subrayado el líder del PP regional, quien ha reiterado que su partido "nunca quiso subir los diputados".

Núñez ha defendido las bondades de la reforma del Estatuto de Autonomía, al considerar que garantiza el derecho y la prioridad del uso del agua para Castilla-La Mancha, refuerza la exigencia de una financiación justa, blinda los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, y aborda retos como la despoblación y la lucha contra la violencia de género.

Por ello, ha advertido de que si el PSOE decidiera no continuar con la tramitación del estatuto "nadie lo entendería" en la región y ha cuestionado cómo podría explicarlo el presidente autonómico, Emiliano García-Page.

"¿Va a privar a los castellanomanchegos de todos estos avances solo porque el PP se niega a subir los diputados?", ha preguntado.

Sin participación

El presidente del PP en la región ha negado "rotundamente" que el secretario general del partido a nivel nacional, Miguel Tellado, o la dirección nacional hayan intervenido en la presentación de la enmienda, y ha acusado al PSOE de "difundir una mentira para desviar la atención".

Según ha detallado, la negociación del estatuto ha sido llevada a cabo por el PP regional, con la secretaria general Carolina Agudo al frente, mientras que en el Congreso el trabajo ha correspondido a los diputados Carmen Navarro, Agustín Conde y Enrique Belda, y en el Senado será asumido por los senadores 'populares' de Castilla-La Mancha.

Finalmente, Núñez ha indicado que el PP ha registrado un total de once enmiendas a la reforma del estatuto, entre ellas la obligatoriedad de que el presidente de la Junta se someta a sesiones de control parlamentario, el refuerzo de la política de vivienda y la exigencia de que los altos cargos del Gobierno regional ejerzan sus funciones "con dignidad".