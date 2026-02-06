La borrasca Marta traerá a Castilla-La Mancha más lluvia, viento y nieve este fin de semana: toda la región, en alerta

Mientras la borrasca Leonardo da sus últimos coletazos en la Península, dejando precipitaciones y viento este viernes en muchos puntos de Castilla-La Mancha, los modelos numéricos apuntan a la llegada de una nueva borrasca a partir del sábado que será nombrada como 'Marta'.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto lluvias generalizadas en toda la comunidad este viernes. Además, a partir de las 12 horas activará una alerta amarilla en Albacete por fuertes vientos. La zona afectada será la de Alcaraz y Segura, donde las rachas podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora.

La llegada de Marta complicará la situación a partir del sábado. El nuevo temporal traerá consigo lluvia, viento y nieve, además de un acusado descenso térmico en toda la región.

Ciudad Real estará en aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que la zona de las Sierras de Alcudia y Madrona también estará en alerta por lluvias que podrían alcanzar acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado (L/m2) en 12 horas.

Por su parte, en Albacete también se activará una alerta amarilla por vientos de las mismas características.

Los avisos en Cuenca y Guadalajara serán por nieve. En concreto, tanto en la Serranía de Cuenca como en la Serranía de Guadalajara se podrían dar acumulados de nieve de hasta 10 centímetros en cotas entre 1.100 y 1.300 metros.

Por el momento, aunque para el domingo se sigue esperando lluvia, la Aemet no ha activado ninguna alerta.

Previsión del viernes

La Aemet ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos. Habrá lluvias débiles o localmente moderadas en forma de chubasco, más frecuentes durante las horas centrales y sin descartar que vayan acompañados de tormenta.

La cota de nieve se situará en torno a los 1400-1600 metros durante el día y bajará a los 1200 metros al final.

Las temperaturas irán en descenso y los vientos serán flojos y moderados del suroeste, con posibles rachas muy fuertes en las sierras de Alcaraz y Segura.