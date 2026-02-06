Alertan del "grave deterioro del estado físico y psicosocial" de los trabajadores del 112 en Castilla-La Mancha

La plantilla de la Sala de Coordinación del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha vuelto a verse desbordada por un volumen de llamadas que califican de "inasumible", en un nuevo episodio de colapso coincidiendo con la alerta meteorológica provocada por la borrasca Leonardo.

Así lo ha denunciado CCOO en una nota de prensa, en la que ha advertido de que esta situación "no es excepcional", sino que responde a "una falta de planificación estructural y a la inacción reiterada de la Consejería competente y de la Dirección General de Protección Ciudadana".

El sindicato ha subrayado que, pese a que la emergencia estaba prevista, el servicio ha tenido que afrontarla "sin refuerzos suficientes y con los mismos recursos mínimos de siempre", trasladando toda la presión "a una plantilla exhausta y sin capacidad real para absorber picos de demanda".

Por ello, el Comité de Empresa del 112 ha exigido a la Junta de Comunidades que asuma de forma inmediata su responsabilidad en la gestión y planificación del servicio, implante refuerzos automáticos y suficientes ante alertas previstas y acometa "un redimensionamiento urgente" de la Sala de Coordinación.

"Demandamos medidas inmediatas para proteger la salud del personal y evitar nuevos episodios de colapso. La emergencia estaba prevista. El desbordamiento también. Lo que sigue faltando es responsabilidad institucional", han denunciado desde CCOO.

Desde el Comité de Empresa han insistido en que el colapso "no es imprevisible" y han advertido de que lo realmente sorprendente es que "la Consejería y la Dirección General sigan sin escuchar ni asumir responsabilidades", pese a las reiteradas advertencias trasladadas en los últimos años.

Al límite

Según el sindicato, la Sala de Coordinación funciona "al límite de manera permanente", con llamadas en espera y llamadas perdidas de forma habitual, una situación que se agrava de forma crítica cuando se activan alertas o emergencias extraordinarias.

CCOO ha señalado directamente a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y a la Dirección General de Protección Ciudadana, responsables del servicio, "por no ejercer una planificación adecuada, no exigir refuerzos reales y no garantizar un dimensionamiento acorde a la carga real de trabajo, pese a disponer de información previa sobre los riesgos".

Esta situación, han advertido, está provocando "un grave deterioro del estado físico y psicosocial de la plantilla" y pone en riesgo "la calidad y la seguridad de la atención a la ciudadanía en un servicio esencial del que dependen vidas humanas".

A pesar de ello, el sindicato ha puesto en valor que "las y los profesionales del 112 continúan trabajando con compromiso y responsabilidad, ofreciendo la mejor atención posible incluso en condiciones extremas", una profesionalidad que, han lamentado, "no puede seguir supliendo la falta de medios ni la dejación de funciones de la Administración".