Vox se anota el tanto: asegura que ha "presionado" al PP que no haya más diputados en Castilla-La Mancha

Vox ha celebrado que el Partido Popular haya registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda para mantener el número actual de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. El partido de Santiago Abascal considera que este movimiento del PP es consecuencia directa de la presión política ejercida desde su grupo parlamentario.

Luis Blázquez, diputado de Vox en las Cortes regionales, ha aprovechado su primera intervención en el pleno autonómico de este jueves para reivindicar el papel de su formación en el giro de los populares. La enmienda presentada por el PP propone conservar la horquilla de entre 25 y 35 diputados, frente a la ampliación hasta un máximo de 55 que recogía el texto de la reforma estatutaria pactado y aprobado por PSOE y PP en mayo de 2025.

"Debemos felicitar al grupo parlamentario de Vox por el trabajo realizado y que ha propiciado la presión al grupo parlamentario popular y al Partido Popular para que se atreva a presentar una enmienda al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para mantener el número de diputados”, ha sostenido Blázquez desde la tribuna.

La reacción de Vox se produce después de que el PP haya formalizado en el Congreso una enmienda con la que se desdice del acuerdo alcanzado con el PSOE tras meses de negociación. Aquel pacto fijaba una horquilla de entre 25 y 55 diputados, con el compromiso de que cualquier incremento no se aplicaría hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.

Con la enmienda registrada ahora, los populares eliminan esa posibilidad futura y apuestan por blindar el actual tamaño del Parlamento autonómico, que es el más reducido de España en relación con el número de habitantes de la comunidad.

Los "bulos" de Vox

Desde el PP de Castilla-La Mancha, la secretaria general, Carolina Agudo, ha defendido el cambio de posición del partido y ha vinculado la decisión a los "bulos" de Vox.

La número dos de los populares ha asegurado que Vox, "ese partido que no cree en el estado de las autonomías, se está permitiendo lanzar bulos y mentir a los castellanomanchegos diciendo que va a aumentar el número de diputados".

"Paco Núñez siempre ha defendido que Castilla-La Mancha no necesita más diputados", ha añadido, insistiendo en que "el PP no va a participar en que haya más diputados" y en que "en esta legislatura no va a haber más diputados en Castilla-La Mancha".