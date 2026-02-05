El PP de Castilla-La Mancha defiende su enmienda para no subir diputados y niega toda implicación de Tellado

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha defendido este jueves la enmienda que ha presentado en el Congreso para que, pese a lo pactado anteriormente con el PSOE, la futura reforma del Estatuto de Autonomía no suponga una futura ampliación del número máximo de diputados en el Parlamento castellanomanchego.

Una actitud que el PSOE y el Gobierno de Emiliano García-Page han calificado de "muy grave" y han atribuido directamente al secretario general del PP, Miguel Tellado. Para los socialistas, esta enmienda es una excusa con la que Génova dinamita la tramitación del Estatuto, pensando que seguir adelante y concretar el acuerdo podría perjudicarlos electoralmente frente a Vox.

Sin embargo, fuentes del PP de Castilla-La Mancha han asegurado a este medio que la decisión responde únicamente a la dirección regional que lidera Paco Núñez. "Tellado nunca ha estado en la ecuación", han recalcado.

Según han detallado las mismas fuentes, las 11 enmiendas al texto que fue tomado en consideración por una amplia mayoría de la Cámara Baja el pasado mes de noviembre han sido decididas por la dirección del PP de Castilla-La Mancha junto a los diputados Carmen Navarro, Agustín Conde y Enrique Belda, con el respaldo de Macarena Montesinos, secretaria general del Grupo Popular en el Congreso.

Carolina Agudo, secretaria general del PP regional, ha recordado en una rueda de prensa que su formación "nunca ha querido aumentar el número de diputados" en Castilla-La Mancha. Fuentes de los populares han señalado que la fórmula pactada con el PSOE, la de ampliar la horquilla máxima de 35 a 55 diputados, fue una cesión para evitar la ruptura del acuerdo y garantizar que la reforma del Estatuto no fracasara.

"Paco Núñez siempre ha defendido que Castilla-La Mancha no necesita más diputados. El PP no va a participar en que haya más diputados. Lo dejamos claro en el Estatuto que salió de las Cortes: en esta legislatura no va a haber más diputados", ha subrayado Agudo.

La número dos de los populares ha defendido además que los socialistas no deberían tener "ningún problema" en aprobar las mejoras al texto propuestas por el PP, porque "lo fundamental es que se apruebe el Estatuto". Entre estas mejoras se incluyen reforzar el control parlamentario al presidente de la Junta o fortalecer políticas públicas como vivienda, servicios sociales y sanidad.

Mientes y lo sabes



Vosotros habéis presentado 3 enmiendas y nosotros 11 (1 de las cuales ya la habíamos presentado en las Cortes de CLM).



Cuál es el problema?



Céntrate en lo que verdaderamente importa: servicios sociales, sanidad, vivienda, el campo…. — Alejandra Hernandez (@alejandrahdez_h) February 5, 2026

La polémica parlamentaria se ha trasladado también a las redes sociales. En 'X', el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha acusado al presidente regional del PP, Paco Núñez, de "tragar" ante Génova y de romper el pacto del Estatuto porque, según él, la dirección nacional pretende frenar el crecimiento de Vox en Aragón y Castilla y León.

Una tesitura ante la que, según Gutiérrez, Núñez solo tiene dos opciones: "O se hace un Page y defiende el valor de su palabra y la dignidad de Castilla-La Mancha frente a Tellado y Génova, o dimite".

Un tuit que la portavoz del PP castellanomanchego, Alejandra Hernández, no ha tardado en contestar: "Mientes y lo sabes. Vosotros habéis presentado tres enmiendas y nosotros 11 (una ya presentada en las Cortes). ¿Cuál es el problema? Céntrate en lo que verdaderamente importa: servicios sociales, sanidad, vivienda, el campo…".