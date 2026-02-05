El PP incumple lo pactado con el PSOE y enmienda el Estatuto de Castilla-La Mancha para no subir el número de diputados

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para impedir que aumente la horquilla de diputados en las Cortes regionales.

Con esta iniciativa, los populares dan marcha atrás a lo pactado previamente con el PSOE y plantean mantener el tope actual de parlamentarios, fijado en un máximo de 35, frente a la ampliación hasta 55 recogida en el texto acordado y aprobado por las dos formaciones en las Cortes castellanomanchegas.

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha explicado este jueves el contenido de las enmiendas en una rueda de prensa en el Parlamento regional, después de ayer que se cerrara en el Congreso el plazo para que los grupos presentaran sus enmiendas al texto que fue tomado en consideración el pasado mes de noviembre.

PP y PSOE habían pactado, tras meses de intensas negociaciones que en varias ocasiones se encallaron precisamente por esta cuestión, que el nuevo Estatuto fijara una horquilla de entre 25 y 55 diputados, con el compromiso expreso de que cualquier incremento en el número de escaños no se aplicaría hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.

Sin embargo, el PP ha registrado ahora una enmienda con la que se desdice y trata de blindar la horquilla vigente, de entre 25 y 35 parlamentarios, tal y como recoge el Estatuto actual.

Agudo ha justificado este cambio al asegurar que Vox, "ese partido que no cree en el estado de las autonomías, se está permitiendo lanzar bulos y mentir a los castellanomanchegos diciendo que va a aumentar el número de diputados", algo que ha calificado como "mentira"..

"Paco Núñez siempre ha defendido que Castilla-La Mancha no necesita más diputados", ha añadido, en referencia al presidente del PP regional. En la misma línea, ha dejado claro que "el PP no va a participar en que haya más diputados".

"Lo dejamos claro en el Estatuto que salió de las Cortes: en esta legislatura no va a haber más diputados en Castilla-La Mancha", ha insistido, justificando que la enmienda presentada ahora el el Congreso certifica ese compromiso. El matiz es que el acuerdo con el PSOE ya recogía que en ningún caso se ampliaría el número de parlamentarios antes de las elecciones autonómicas de 2027, pero a partir de esa fecha sí permitía hacer crecer el Parlamento autonómico, que es el más pequeño de España en relación con el número de habitantes.

Otras enmiendas

Carolina Agudo ha argumentado que el PP entiende que los socialistas "no tendrán ningún problema" en aprobar las mejoras al texto propuestas por los populares, porque "lo fundamental es que se apruebe el Estatuto", y ha explicado que las 11 enmiendas presentadas por su partido buscan, entre otros aspectos, reforzar el control parlamentario al presidente de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha señalado que el castellanomanchego es el único parlamento autonómico en el que el presidente no tiene obligación de rendir cuentas de forma periódica. "El presidente de esta tierra tiene que rendir cuentas ante la oposición y ante los ciudadanos", ha afirmado.

La secretaria general del PP regional también ha señalado que las propuestas populares persiguen reforzar la responsabilidad de los cargos públicos de Castilla-La Mancha y evitar "conductas que supongan un abuso autoritario", además de impedir que se aprueben leyes sin los debidos controles democráticos.

En materia de vivienda, Agudo ha subrayado el compromiso del PP con el refuerzo de las políticas públicas "desde el sentido común".

Precedentes

La iniciativa para la reforma estatutaria ha pasado por varias idas y venidas, principalmente provocadas por las diferencias en cuanto al número de diputados en las Cortes autonómicas. Tras un año de negociación entre PSOE y PP y el voto a favor de ambos partidos en la Cámara en 2024, los 'populares' presentaron una enmienda propia a las 40 negociadas con los socialistas.

Mientras que el texto recogía que las Cortes podrían tener hasta 59 diputados, el PP solicitó que la horquilla de parlamentarios se mantuviese entre 25 y 35. Este hecho provocó un enfrentamiento entre ambos partidos y que la tramitación se paralizara.

La propuesta desencalló con la inclusión de una cláusula que garantiza la vigencia de los actuales 33 diputados para las próximas elecciones autonómicas y que exige, para su modificación, una mayoría de tres quintos de la Cámara y una rebaja del techo a 55 diputados.

Respaldo en el Congreso

El pasado 11 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó con un amplio respaldo del 82 % la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, impulsado por PSOE y PP.

El texto superó este primer trámite parlamentario con 288 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones, lo que permitió iniciar su recorrido en las Cortes Generales.

Una vez superado este paso, la proposición de ley se remitió a la Comisión Constitucional del Congreso, que abrió un plazo de enmiendas. Después se inicia un dictamen, que deberá ser aprobado antes de regresar al Pleno de la Cámara Baja.

Una vez avalado por el Congreso, el proyecto será enviado al Senado, donde también podrá ser modificado. En ese punto, si la Cámara Alta introduce cambios, el texto volverá a la Carrera de San Jerónimo para su validación definitiva.

La aprobación por mayoría absoluta en ambas cámaras culminará el proceso con la sanción del rey y la publicación de la ley orgánica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Claves de la reforma

En cuanto a las claves de la reforma, el nuevo Estatuto representa un "blindaje de derechos sociales y la garantía de servicios públicos, especialmente en el medio rural, con especial atención a colectivos vulnerables como mujeres, jóvenes, mayores y personas con discapacidad".

También se fortalece el compromiso con la igualdad de género, la lucha contra la violencia machista y el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista.

Además, se reconocen derechos ambientales y económicos, como el desarrollo sostenible, la lucha contra el despoblamiento y la protección de los recursos hídricos de Castilla-La Mancha.

Asimismo, incorpora avances significativos en la gobernabilidad y el funcionamiento parlamentario. Se refuerzan los mecanismos de control al Gobierno en las Cortes de Castilla-La Mancha -donde habrá por primera vez debates cara a cara entre el presidente regional y el líder de la oposición-, se blindan los derechos de los diputados y se exige mayoría cualificada para cualquier reforma posterior que afecte a las reglas democráticas.