Polémica por el uso de la sala de prensa de las Cortes regionales: Vox eleva una queja y recuerda al PSOE que "no es su plató"

Vox ha acusado este jueves al PSOE de utilizar de forma "partidista, indebida e ilícita" las instalaciones de las Cortes de Castilla-La Mancha. El partido liderado en la región por David Moreno ha denunciado que los socialistas, a su juicio, han convertido la sala de prensa del Parlamento autonómico en un espacio de propaganda política.

Moreno ha reprochado al PSOE que haya usado un espacio reservado a los grupos parlamentarios y al Gobierno regional para un acto "estrictamente partidista". "Las Cortes no son la sede del PSOE ni un plató al servicio del PSOE", ha subrayado, denunciando la supuesta vulneración de las normas y del decoro institucional.

El líder de Vox se ha referido así a la rueda de prensa en la que han participado este jueves a primera hora el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; la consejera portavoz, Esther Padilla; la portavoz del grupo socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar; el presidente del grupo parlamentario, Ángel Tomás Godoy; y el secretario de Organización del PSOE regional y diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez.

Como Gutiérrez no forma parte del Ejecutivo regional ni del Parlamento autonómico, Vox ha acusado al político toledano de "colarse" en las Cortes para protagonizar dicha comparecencia.

"El PSOE vuelve a demostrar que se ha adueñado de la Junta y las Cortes de Castilla-La Mancha como su cortijo particular. El nerviosismo que les provoca verse cada vez más lejos de las instituciones les lleva a perder la medida y el decoro institucional", ha añadido.

Queja formal

Vox ha presentado una queja formal ante la Presidencia de las Cortes para que este tipo de situaciones no se repitan. "Resulta especialmente grave que, mientras al PSOE se le permite este uso indebido de las instalaciones, en ocasiones anteriores el Gobierno ha vetado ruedas de prensa a otros partidos", ha explicado Moreno.

Durante la rueda de prensa que ha generado esta polémica, los representantes del Gobierno regional y el PSOE han calificado como "muy grave" la enmienda presentada por el PP a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha para impedir que se incremente la horquilla de diputados en las Cortes.