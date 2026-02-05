La OCU denuncia la imposibilidad de obtener cita previa en diferentes jefaturas de tráfico de la región

Denuncian que hay jefaturas de tráfico en Castilla-La Mancha con un 70 % de puestos sin cubrir

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de Castilla-La Mancha ha denunciado públicamente la imposibilidad de obtener cita previa para la atención presencial en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Toledo y Guadalajara.

Esta situación, según la entidad, está dejando sin acceso a un servicio público esencial a numerosos ciudadanos.

Según ha comprobado la delegación regional de la OCU, actualmente no es posible conseguir cita ni por vía online ni telefónica para realizar trámites generales relacionados con conductores y vehículos en ambas jefaturas.

Al intentar solicitarla, el sistema muestra el mensaje de que "en este momento no existen citas disponibles", instando a los usuarios a intentarlo más adelante o a acudir a otra oficina.

Vulneración de derechos

En el resto de provincias de Castilla-La Mancha la situación, aunque mejor, tampoco resulta plenamente satisfactoria.

En Albacete y Ciudad Real, el plazo aproximado para obtener cita es de seis días, mientras que en Cuenca ronda los cinco días, con disponibilidad de distintos horarios a partir de ese plazo.

Desde OCU Castilla-La Mancha consideran que esta falta de citas en Toledo y Guadalajara vulnera los derechos de los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos, ya que impide o retrasa la realización de trámites obligatorios como transferencias de vehículos, matriculaciones, cambios de titularidad...

Encarecimiento de gestiones

La organización ha advertido además de que esta situación genera incertidumbre e indefensión, obligando a los ciudadanos a desplazarse a otras provincias, asumir costes adicionales o recurrir a intermediarios privados, encareciendo gestiones que deberían ser accesibles y ágiles.

Por todo ello, la OCU Castilla-La Mancha ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que se habiliten de manera urgente citas en las jefaturas de Toledo y Guadalajara.

Además de que se adopten medidas para garantizar que el sistema de cita previa cumpla su función organizativa y no se convierta en una barrera de acceso a la administración.