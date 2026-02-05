El PSOE cree que Génova "se ríe de Núñez" y le pide que dimita si no es capaz de imponer el pacto que firmó

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el PSOE regional han calificado como "muy grave" la enmienda presentada por el PP a la reforma del Estatuto de Autonomía para impedir que se incremente la horquilla de diputados en las Cortes. Una decisión que han valorado como "una estrategia política impuesta a los 'populares' de la región directamente por el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado".

Para ambos, la presentación de esta enmienda se trata de "una excusa de la dirección nacional para impedir una foto conjunta de un acuerdo con el PSOE", por lo que han exigido a la cúpula regional de los 'populares' que "cumplan lo pactado o dimitan".

Así lo han expresado en una rueda de prensa conjunta en la que han participado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; la consejera portavoz, Esther Padilla; la portavoz del grupo parlamentario socialista, Ana Isabel Abengózar; el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez; y el presidente del grupo socialista en las Cortes, Ángel Tomás Godoy.

Abengózar ha iniciado su intervención lamentando que se trata de un "día horroroso para Castilla-La Mancha", ya que la enmienda va contra años de trabajo y acuerdos alcanzados entre el PSOE y el PP para redactar un Estatuto que piensa en los intereses de la comunidad.

"Aprobamos en las Cortes un texto pactado, que cuenta con la firma del presidente del PP regional, Paco Núñez, y que superó la toma en consideración en el Congreso. Pero hoy nos demuestran que, cuando el señor Tellado le dice a Núñez que su palabra no vale nada, agachan las orejas", ha lamentado.

Castilla-La Mancha, "rehén de Tellado"

Por su parte, el secretario de Organización de los socialistas, Sergio Gutiérrez, ha calificado lo ocurrido como "extremadamente grave" y ha asegurado que "afecta a la autonomía y a la dignidad de Castilla-La Mancha como región, por el fondo y por la intención política que hay detrás".

"Romper el acuerdo es romper con el espíritu constitucional de 1978. Aquí no ha habido un Estatuto hasta que conseguimos unos cimientos del conjunto de la sociedad, a través de un pacto global en el que todos hemos cedido. Y ahora el PP de Castilla-La Mancha ha decidido romperlo tras la orden que le dio Tellado este miércoles a través de una videollamada", ha explicado.

En concreto, Gutiérrez ha detallado que el camino, supuestamente, dictado por Tellado se debe a que "en un momento electoral en el que Vox crece a costa del PP, no se pueden permitir tener una foto con el PSOE". "Todo lo demás son excusas para justificar su posicionamiento político. Esta enmienda responde a una estrategia electoral de Tellado para que no crezca Vox en Castilla y León y Aragón, tomando a Castilla-La Mancha como rehén", ha criticado.

Gutiérrez ha afirmado que, tras pedir varias ampliaciones del periodo de presentación de enmiendas, el pasado lunes, el PP solicitó otra más. Tras ser rechazada, han buscado "una enmienda para dinamitar el pacto y han tomado la más populista, la de la horquilla de diputados".

Rectificación o dimisión

Para Gutiérrez, quien permite que "Castilla-La Mancha sea rehén de Génova sobra en la comunidad". "El PP nacional ha desautorizado la firma, la palabra y el valor político de Paco Núñez. Y lo ha hecho dando una bofetada al Estatuto y a la dignidad de la región. Esta desautorización se da porque Génova se ríe de él y no se la harían a Isabel Díaz Ayuso en Madrid o a Juanma Moreno en Andalucía", ha asegurado.

Por ello, ha instado a Núñez a "rebelarse ante Génova y decir que su palabra sigue valiendo" o a "dimitir". "Se tiene que hacer valer. Si hoy traga por interés electoral, mañana predominará el interés de los agricultores andaluces en el reparto de la PAC o los intereses de los regantes del Levante", ha asegurado.

Al respecto, ha afirmado que Emiliano García-Page se rebelaría ante Pedro Sánchez ante una situación similar, "como es evidente". "Pedimos que Núñez tenga la valentía de 'hacerse un Page' y levantarse ante Génova", ha reiterado.

"Que Núñez defienda su palabra"

Por último, el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha suscrito las palabras de Gutiérrez y ha expresado que "Núñez tiene una oportunidad de oro para demostrar a la región que está a la altura que debe tener un líder político".

"Tiene que defender su palabra. Si no es así, no merece tener ningún cargo en la comunidad. Aquí no puede venir ningún Tellado a pasar por encima de los intereses de los castellanomanchegos. La posición es muy clara y Núñez tiene que conseguir que el PP nacional acepte el pacto al que hemos llegado en la región y que él mismo ha defendido", ha sentenciado.

Mientes y lo sabes



Vosotros habéis presentado 3 enmiendas y nosotros 11 (1 de las cuales ya la habíamos presentado en las Cortes de CLM).



Cuál es el problema?



Céntrate en lo que verdaderamente importa: servicios sociales, sanidad, vivienda, el campo…. — Alejandra Hernandez (@alejandrahdez_h) February 5, 2026

Tras estas acusaciones, fuentes del Partido Popular regional consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han recordado que "nunca ha querido aumentar la horquilla de diputados" y que la fórmula pactada con el PSOE fue una cesión para evitar la ruptura del acuerdo y que la reforma del Estatuto fracasara. Añaden que, ante lo que consideran "las mentiras de Vox", el partido ha presentado ahora "con toda legitimidad" una enmienda que recupera la posición original defendida en octubre de 2024.

Desde el PP regional subrayan además que la decisión no ha sido dirigida desde la cúpula nacional y aseguran que Miguel Tellado “"nunca ha estado en la ecuación". Las enmiendas, precisan, han sido planteadas por la dirección del PP de Castilla-La Mancha junto a los diputados Carmen Navarro, Agustín Conde y Enrique Belda, y con la secretaria general del Grupo Popular en el Congreso, Macarena Montesinos.