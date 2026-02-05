Envían un mensaje Es-Alert a los pueblos de la ribera del río Alberche en Toledo por la crecida del caudal

Imagen de la crecida del río Tajo a su paso por Talavera de la Reina.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (Pricam), ha enviado este jueves, a las 14:30 horas, un mensaje Es-Alert a todas las localidades ribereñas del río Alberche, desde su entrada en la provincia de Toledo y hasta su desembocadura en el río Tajo, en el término municipal de Talavera de la Reina.

Según ha informado el Gobierno regional, el mensaje ha llegado a todos los teléfonos móviles de los ciudadanos de localidades como Escalona, El Casar de Escalona, Santa Cruz de Retamar y Talavera de la Reina avisando de riesgo de inundación en las proximidades del cauce del río Alberche por el "posible incremento del nivel del río en las próximas horas”.

El mensaje enviado desde la Dirección del Pricam ofrece también consejos prácticos a los ciudadanos para su protección, como evitar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico en carreteras y caminos inundados. En el caso de que el agua llegue a zonas pobladas, se recomienda subir siempre a los pisos altos y evitar sótanos y garajes.

Protección Civil acaba de enviar una Es-Alert a nuestros móviles y desde el Ayuntamiento pedimos que hagan caso de sus recomendaciones ante el fuerte temporal que azota la ciudad y que está provocando inundaciones en calles concretas de la ciudad. pic.twitter.com/VPWcDEeTEx — Ayto Talavera (@TalaveraAyto) February 5, 2026

Además, pide consultar la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circular por vías principales.

Ante esta situación, las autoridades recuerdan a la población que no deben estacionar a la orilla de los ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes, ni cerca de ellos, ni en zonas inundables. En caso de que el aguacero les sorprenda conduciendo en la carretera, no deben atravesar con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarles al hacer flotar el vehículo.

También remarcan la importancia de localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentren, ya que pueden necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Por último, recuerdan a los ciudadanos que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a hacer un uso racional del mismo.