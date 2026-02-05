Los servicios de emergencia han realizado al menos tres rescates en Piedrabuena (Ciudad Real) tras la fuerte crecida este jueves del río Bullaque, que ha dejado a ocho vecinos incomunicados en distintas zonas del municipio.

Según ha informado en declaraciones a Efe el segundo teniente de alcalde de Piedrabuena, Ángel Borrás, la alerta fue recibida a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que avisó de la existencia de personas atrapadas en sus viviendas, lo que activó un dispositivo en el que han participado Guardia Civil y efectivos de Protección Civil de Ciudad Real, que se han desplazado hasta la localidad con una embarcación de grandes dimensiones.

En la colonia de La Encina, los equipos de rescate han evacuado a cuatro adultos y a un menor, mientras que en la zona de Tamujoso ha rescatado a un hombre y a su perro del interior de un chalé.

Además, los servicios de emergencia continúan trabajando para acceder a otra vivienda en la que permanece una pareja, debido a la dificultad de acceso por la acumulación de agua.

Borrás ha explicado que en ninguno de los casos los vecinos se encontraban en peligro inmediato, sino que estaban incomunicados al quedar anegados los accesos a sus viviendas, en especial los chalés situados en zonas próximas al cauce del río.

Asimismo, ha señalado que la crecida ha alcanzado niveles "muy significativos", incluso sin que se haya producido un desembalse controlado desde el pantano Torre de Abraham.

Con todo, Borrás ha incidido en que los servicios municipales y de emergencia permanecen en alerta y continúan trabajando para garantizar la seguridad de los vecinos afectados por este episodio de crecida fluvial.