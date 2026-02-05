El episodio de inestabilidad meteorológica que afecta a Castilla-La Mancha, concretamente ahora con la borrasca Leonardo, mantiene este jueves avisos naranjas y amarillos por fuertes vientos y lluvias en toda la región, con especial incidencia en la provincia de Albacete.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en las comarcas de Alcaraz y Segura y La Mancha Albaceteña, donde se esperan rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que el resto del territorio permanece en nivel amarillo.
Además del viento, algunas comarcas mantienen avisos por lluvias que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, como Alcaraz y Segura, Sierra de San Vicente, Montes de Toledo y Montes del Norte y Anchuras.
Esta situación ha provocado numerosas incidencias repartidas por distintos puntos de la región.
-
Rescatan a 8 personas en Piedrabuena (Ciudad Real) incomunicadas por la crecida del Bullaque
Los servicios de emergencia han realizado al menos tres rescates en Piedrabuena (Ciudad Real) tras la fuerte crecida este jueves del río Bullaque, que ha dejado a ocho vecinos incomunicados en distintas zonas del municipio.
Según ha informado en declaraciones a Efe el segundo teniente de alcalde de Piedrabuena, Ángel Borrás, la alerta fue recibida a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que avisó de la existencia de personas atrapadas en sus viviendas, lo que activó un dispositivo en el que han participado Guardia Civil y efectivos de Protección Civil de Ciudad Real, que se han desplazado hasta la localidad con una embarcación de grandes dimensiones.
En la colonia de La Encina, los equipos de rescate han evacuado a cuatro adultos y a un menor, mientras que en la zona de Tamujoso ha rescatado a un hombre y a su perro del interior de un chalé.
Además, los servicios de emergencia continúan trabajando para acceder a otra vivienda en la que permanece una pareja, debido a la dificultad de acceso por la acumulación de agua.
Borrás ha explicado que en ninguno de los casos los vecinos se encontraban en peligro inmediato, sino que estaban incomunicados al quedar anegados los accesos a sus viviendas, en especial los chalés situados en zonas próximas al cauce del río.
Asimismo, ha señalado que la crecida ha alcanzado niveles "muy significativos", incluso sin que se haya producido un desembalse controlado desde el pantano Torre de Abraham.
Con todo, Borrás ha incidido en que los servicios municipales y de emergencia permanecen en alerta y continúan trabajando para garantizar la seguridad de los vecinos afectados por este episodio de crecida fluvial.
-
Suspenden las clases en el IES San Isidro de Talavera este viernes
El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) San Isidro de Talavera de la Reina (Toledo) ha suspendido las clases presenciales este viernes porque las lluvias que ha producido la borrasca Leonardo han desbordado el arroyo de Bárrago, situación que ha provocado que las fincas colindantes se hayan anegado y el agua haya llegado a entrar en el centro.
El delegado provincial de Educación, José Gutiérrez, ha confirmado a la agencia Efe que han tomado esta decisión después de que haya realizado visitas a los centros educativos situados en las zonas más afectadas por la crecida del río Tajo.
En este sentido, ha confirmado que el Gobierno regional ha tomado la decisión de que el único centro de la ciudad donde se suspenda la actividad lectiva presencial sea el IES San Isidro, donde sus 1.078 alumnos tendrán clases telemáticas por la plataforma Educamos CLM.
Gutiérrez ha explicado que la previsión es que siga entrando agua en el centro durante la noche y, por lo tanto, la instalación no está en condiciones de impartir clases de manera presencial.
Asimismo, ha informado de que en la tarde de este jueves han sido desalojados los alumnos de dos clases del instituto Ribera del Tajo, en la avenida de la Real Fábrica de Sedas de Talavera, porque se ha inundado la calle.
-
Ciudad Real capital recoge 57 incidencias por vientos de hasta 85 km/h
El Ayuntamiento de Ciudad Real ha informado del registro de 57 incidencias en la ciudad relacionadas principalmente con la caída de ramas y árboles, como consecuencia del episodio de fuertes vientos registrado a lo largo del día de hoy. La mayor parte de las actuaciones se han concentrado en parques y zonas ajardinadas del municipio.
El concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, ha señalado que “las zonas más afectadas han sido los parques de Isabel I de Castilla, Gasset y El Pilar”.
Desde la concejalía de Servicios a la Ciudad han confirmado que no se han producido daños personales, si bien sí se han registrado daños materiales en algunos inmuebles y vehículos, que están siendo evaluados por los servicios municipales competentes.
Según datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las rachas de viento han alcanzado los 85 km/h, circunstancia que ha motivado la activación por parte del Ayuntamiento de un dispositivo especial de coordinación y seguimiento, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y dar una respuesta rápida y eficaz a las incidencias derivadas de este episodio meteorológico adverso.
-
Los bomberos de Ciudad Real rescatan a una mujer cuyo vehículo había sido arrastrado por la corriente
Los bomberos del parque de Ciudad Real han rescatado a una mujer que había sido arrastrada por la corriente de un arroyo cuando circulaba con su coche dentro del término municipal de Malagón.
Este rescate, que ha tenido lugar a las 18:28 horas, se ha producido a la altura del kilómetro 15 de la carretera CM-4114 por la crecida del arroyo Laguna, según ha informado el 112.
Estas mismas fuentes han confirmado que la única ocupante del vehículo ha resultado ilesa. No obstante, en el operativo ha sido movilizada una UVI móvil que no ha tenido que actuar.
-
Desalojan el paraje del Royo en Cuenca ante el aumento de caudal del Júcar
El Ayuntamiento de Cuenca ha desalojado de manera preventiva el paraje del Royo, cercano a la pedanía de Nohales, ante el aumento del caudal del río Júcar a su paso por la ciudad, que ha pasado a nivel naranja tras superar en la tarde de este jueves los 110 metros cúbicos por segundo.
El Consistorio conquense han comunicado a los medios que la Policía Local de Cuenca está informando a los vecinos de la zona.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha registrado un aumento del caudal en el río Júcar a su paso por la ciudad de Cuenca, donde a las 19:00 horas superaba ya los 130 metros cúbicos por segundo, según ha confirmado el propio Consistorio.
-
9 embalses del Tajo en la región alivian agua y 6 estaciones de aforo están en nivel rojo
La incidencia del tren de borrascas que está sacudiendo las últimas semanas a Castilla-La Mancha se está dejando notar, sobre todo, en la cuenca del río Tajo. Según los últimos datos ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo, un total de 9 presas de la cuenca situadas en la región están desembalsando agua, mientras que 6 estaciones de aforo continúan en nivel rojo.
De las presas en cuestión, las que se encuentran más cerca del límite, es decir en nivel rojo, son las de Pozo de los Ramos y El Vado, ambas en Guadalajara. En nivel naranja se encuentrass Pálmaces y Beleña, también en Guadalajara, además de Cazalegas, El Torcón, Azután, Navalcán y Rosarito en Toledo. Por último, en nivel amarillo se sitúa la del Molino de Chincha en Cuenca.
Respecto a las estaciones de aforo, continúan en nivel rojo las tres del río Henares más próximas a Guadalajara capital (Azud de Humanes, Humanes y el paso del río por la ciudad), así como otras tres de las inmediaciones de Talavera de la Reina (la del Pusa en la Medica y las del Tajo en El Tejar y Palomarejo)
-
El caudal del Júcar entra en nivel naranja en Cuenca: supera los 110 metros cúbicos por segundo
El Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que el caudal del Júcar a su paso por Cuenca supera ya los 110 metros cúbicos por segundo, lo que supone nivel naranja según las mediciones de la Confederación Hidrográfica.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cuenca mantiene cerrados todos los accesos al río y ha pedido a la ciudadanía no transitar por sus inmediaciones, ya que, según ha avisado también la Policía Local el aumento del caudal ha provocado que el agua haya invadido zonas transitables.
-
Más de 30 viviendas inundadas en Alberche (Toledo) al desbordarse el arroyo Zarzalejo
Más de treinta viviendas de una urbanización de la entidad menor de Alberche (Toledo) se han visto inundadas por el desbordamiento del arroyo Zarzalejo, algunas con más de medio metro de agua.
Lo ha explicado a Efe la alcaldesa pedánea de Alberche, Ana Rivelles, quien ha señalado que el equipo de gobierno local se ha sentido "muy solo" para afrontar la situación de los vecinos ya que los equipos de emergencia a los que ha llamado durante esta jornada han estado "priorizando" otras zonas, también afectadas por los efectos de la borrasca.
El desbordamiento del arroyo Zarzalejo ha afectado a más de treinta viviendas próximas, de la urbanización Aldahui, según la alcaldesa quien ha detallado que una de las vecinas ha tenido que ser evacuada por la Guardia Civil.
Las casas más afectadas tienen más de medio metro de agua, según Rivelles, quien ha agregado que están trabajando para achicar y estabilizar la situación, desviando el cauce del arroyo, y que estas tareas “están dando resultado”, ha precisado.
-
Abierta la CM-3263 entre Yeste y Parolís (Albacete) pero se desaconseja circular por esta vía
La carretera CM-3263 entre Yeste y Parolís (Albacete), que había sido cortada al tráfico a primera hora de este jueves por la crecida del río Segura, ya ha sido reabierta por el descenso que ha experimentado el caudal de este río.
No obstante, el Gobierno regional, en un comunicado de prensa, desaconseja circular por esta vía salvo en caso de extrema necesidad.
Esta recomendación se extiende al conjunto de las carreteras de la Sierra, donde la circulación también se encuentra desaconsejada por el riesgo de nuevos desprendimientos.
La CM-3203 en Ayna continúa cortada entre los puntos kilométricos 61- 63.
-
El 112 informa del corte de cuatro carreteras en Ciudad Real y la reapertura de una más
El 112 de Castilla-La Mancha ha informado del corte al tráfico de cuatro carreteras secundarias de la provincia de Ciudad Real por la presencia de agua.
Se trata de la CR-413 y CR-4193 en Saceruela, y la CR-7125 y la CR-7222 en Porzuna,
Mientras, el tramo de la N-420 que tuvo que ser cortado la pasada medianoche en Brazatortas por un desprendimiento de rocas, ya ha podido ser reabierta al tráfico.
-
18 incidencias en Castilla-La Mancha entre las 14:00 y las 16:00 horas
El servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha notificado un total de 18 incidencias entre las 14:00 y las 16:00 horas como consecuencia del temporal provocado por la borrasca Leonardo.
La provincia que más incidentes han registrado es Ciudad Real, con un total de 8, seguida de Toledo con 6. En Cuenca se han notificado un total de 3 incidentes, Albacete 1 y Guadalajara es la única provincia que no ha remitido avisos
-
Diez carreteras cortadas en la provincia de Ciudad Real
El servicio de Vías y Obras e Infraestructuras de la Diputación de Ciudad Real ha informado que a las 15:00 horas de este jueves existen diez carreteras cortadas como consecuencia del tren de borrascas que ha pasado los últmos días por la provincia
La diputada provincial delegada del Área de Asistencia a los Municipios, Maribel Mansilla, ha señalado que la institución provincial “está empleando todos los efectivos humanos y materiales de los que dispone para atender las incidencias que se están produciendo y garantizar, en todo momento, la seguridad de las personas que transitan por la red provincial”.
En estos momentos, la institución provincial mantiene operativas seis brigadas de conservación, integradas por cinco componentes cada una, distribuidas en distintas zonas de la provincia. A este dispositivo se suman cinco vigilantes de carreteras y ocho maquinistas, que están trabajando de manera ininterrumpida desde la pasada noche y durante toda la jornada de este jueves.
-
Una casa se derrumba parcialmente en Illescas
El Ayuntamiento de Illescas ha informado que la calle Avispas, en el entorno de la plaza de los Hermanos Fernández Criado, permanece cortada al paso de transeúntes por la demolición parcial de una casa situada en la esquina de esta calle peatonal y la calle Real.
Las consecuencias del temporal provocado por la borrasca Leonardo también ha provocado el corte al tráfico de algunos tramos de la calle Real, concretamente entre la calle La Paloma, calle Transparente y calle Cardelan Cisneros.
Por último, también se encuentra cortado otro tramo de la calle Nuestra Señora de la Caridad, que une la calle Doctor Marañón con la calle Sandro Pertini. Por este motivo, se ha invertido la dirección del tráfico en la calle Doctor Marañón para dar acceso a la calle San Francisco y a los garajes de esta calle.
-
Envían un mensaje Es-Alert a los pueblos de la ribera del río Alberche en Toledo por la crecida del caudal
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (Pricam), ha enviado este jueves, a las 14:30 horas, un mensaje Es-Alert a todas las localidades ribereñas del río Alberche, desde su entrada en la provincia de Toledo y hasta su desembocadura en el río Tajo, en el término municipal de Talavera de la Reina.
Según ha informado el Gobierno regional, el mensaje ha llegado a todos los teléfonos móviles de los ciudadanos de localidades como Escalona, El Casar de Escalona, Santa Cruz de Retamar y Talavera de la Reina avisando de riesgo de inundación en las proximidades del cauce del río Alberche por el "posible incremento del nivel del río en las próximas horas”.
El mensaje enviado desde la Dirección del Pricam ofrece también consejos prácticos a los ciudadanos para su protección, como evitar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico en carreteras y caminos inundados. En el caso de que el agua llegue a zonas pobladas, se recomienda subir siempre a los pisos altos y evitar sótanos y garajes.
Además, pide consultar la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circular por vías principales.
-
El viento tumba un árbol de grandes dimensiones y corta el tráfico en una calle de Toledo
El viento ha tumbado un árbol de grandes dimensiones en la calle Guadarrama del barrio del Polígono en Toledo, en torno a las 14:30 horas.
Este incidente ha obligado a cortar la circulación en una de las vías principales del barrio más poblado de la ciudad, coincidiendo con la hora punta de salida de colegios y trabajos.
Las fuertes rachas registradas por la borrasca Leonardo, de hasta 80 kilómetros por hora durante este jueves en la capital, han provocado este suceso.
El temporal también ha derribado otro ejemplar en la senda ecológica del Tajo, entre las Cortes regionales y la playa de la Safont, según informan fuentes municipales a este diario.
Los efectos del viento y la lluvia se completan con el desbordamiento del arroyo Valdelobos en el camino de Albarreal de Tajo, en las proximidades del barrio de Valparaíso y La Legua.
-
Rescatan de su casa a una mujer de 67 años que permanecía atrapada por las inundaciones en Alcolea de Tajo (Toledo)
Una mujer de 67 años ha tenido que ser rescatada esta mañana en Alcolea de Tajo (Toledo) por la Guardia Civil debido a que se encontraba atrapada en su vivienda por la inundación provocada por el desbordamiento del arroyo de Bienvenida.
El inmueble, próximo al arroyo, se encontraba totalmente anegado en su interior con aproximadamente 50 centímetros de agua y varias habitaciones parcialmente cubiertas. La mujer, que vive sola, no podía abandonar el domicilio por sus propios medios.
Al llegar, los agentes han procedido a cortar el suministro eléctrico de la vivienda para evitar posibles accidentes. Inmediatamente después, ayudaron a la víctima a recoger sus enseres imprescindibles y procedieron a evacuarla hasta un lugar fuera de peligro.
Actualmente, permanece alojada de manera provisional en la residencia de mayores Santa Catalina de la localidad toledana. Afortunadamente, la mujer no ha sufrido daños y no ha tenido que recibir asistencia médica.
-
Albacete registra unas 50 incidencias hasta el mometo por fuertes vientos
El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha vuelto a pedir este jueves prudencia a la ciudadanía ante la alerta naranja por fuertes vientos activada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un episodio que ha provocado hasta el momento alrededor de 50 incidencias en la ciudad, aunque sin que se hayan registrado daños personales.
Serrano ha realizado estas declaraciones durante la reunión del Comité de Emergencias, celebrada en la jefatura de la Policía Local, a la que también han asistido los concejales de Seguridad, Alberto Reina; de Movilidad, Francisco Navarro; y de Proximidad, Carlos Calero, para hacer seguimiento de la situación generada por el temporal de viento.
Según ha explicado el alcalde, las incidencias registradas han sido exclusivamente materiales y están relacionadas principalmente con la caída de ramas, cascotes, tejas, paredes, tejados, cartelería, contenedores, vallas, antenas de televisión y algunos árboles.
En este sentido, ha agradecido el magnífico trabajo de coordinación de la Policía Local, Bomberos, voluntarios de Protección Civil y los distintos servicios municipales para dar respuesta a los avisos recibidos.
Aunque la ciudad permanece en alerta naranja, Serrano ha señalado que el episodio actual está siendo menos intenso que el de la pasada semana, cuando se alcanzaron rachas superiores a los 100 kilómetros por hora.
Durante la mañana de este jueves se ha registrado una velocidad media del viento de 60 km/h, con una racha máxima de 75 km/h a las 10:00 horas.
-
Rachas de aire que superan los 100 kilómetros por hora en este punto de la región
La borrasca Leonardo ha dejado rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora en Castilla-La Mancha, con un registro máximo de 102 km/h en la estación de Almadén (Ciudad Real), a primera hora de este jueves.
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Almadén ha alcanzado a las 08:00 horas una racha de 102 km/h, convirtiéndose en el valor más alto registrado hasta el momento en la región.
También en la provincia de Ciudad Real se han medido rachas muy intensas en Viso del Marqués, con 96 km/h a las 09:10 horas, y en Villanueva de los Infantes, donde el viento ha llegado a los 93 km/h a la misma hora.
La intensidad del viento no se ha limitado a Ciudad Real y en la provincia de Albacete, la estación de la Base Aérea ha registrado rachas de hasta 93 km/h a las 09:30 horas, mientras que en El Pedregal, en la provincia de Guadalajara, se han alcanzado los 90 km/h en torno a las 12:40 horas.
Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activado el aviso naranja en la provincia de Albacete por fuertes rachas de viento, mientras que en el resto de Castilla-La Mancha el nivel de aviso es amarillo, tanto por viento como por lluvias asociadas al paso de la borrasca.
-
Escalona (Toledo) pide evacuar las viviendas situadas en zonas inundables
El Ayuntamiento de Escalona (Toledo) ha solicitado este jueves la evacuación de las viviendas situadas en zonas inundables, especialmente aquellas que cuentan únicamente con planta baja, ante la previsión de un aumento del caudal del río Alberche durante la tarde y la noche.
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el Consistorio ha informado de que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha alertado de un incremento del caudal desembalsado hasta los 104 metros cúbicos por segundo, y ha recordado que en episodios anteriores, como las lluvias de marzo de 2025, se alcanzaron en la localidad caudales superiores a los 350 metros cúbicos por segundo, provocando inundaciones.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución, evitar cualquier aproximación al cauce del río y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.
Asimismo, se recomienda elevar enseres y objetos de valor para reducir posibles daños materiales y asegurar objetos en terrazas, patios y exteriores debido a las fuertes rachas de viento previstas.
El Ayuntamiento ha informado de que mantiene activo un dispositivo de seguimiento las 24 horas, en coordinación con Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, para atender cualquier incidencia que pudiera producirse ante la evolución del temporal.
-
Cortado al tráfico uno de los accesos al municipio de Oropesa (Toledo)
La carretera que conecta Candeleda (Ávila) con el municipio toledano de Oropesa ha quedado cortada al tráfico por motivos de seguridad ante las circunstancias derivadas del temporal, marcado por lluvias persistentes y el aumento del caudal de ríos y gargantas de la vertiente suroeste de la Sierra de Gredos.
El alcalde de Candeleda, Carlos Montesino, ha mostrado su preocupación por las inundaciones registradas en viviendas, caminos y explotaciones ganaderas, así como por la crecida de las gargantas, especialmente la de Santa María, a la que, según ha advertido, le faltan "entre cinco y diez centímetros para desbordarse".
El regidor ha explicado que en la zona no ha dejado de llover desde la noche del miércoles, una situación que se agrava con el previsible deshielo de la nieve acumulada en las cumbres de Gredos.
Aunque por el momento no se han producido desalojos, sí se han registrado inundaciones en los desvanes de varias viviendas y ha sido necesaria la intervención de excavadoras en algunas explotaciones de vacuno para retirar el agua acumulada procedente de arroyos cercanos.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha emitido un bando municipal en el que se informa del corte de la carretera entre Candeleda y Oropesa y se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios por la zona afectada y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y seguridad, mientras se mantiene la vigilancia ante una posible evolución desfavorable del temporal.