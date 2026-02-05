Castilla-La Mancha, la segunda comunidad con más pobreza de España: el 34 % vive en riesgo de exclusión social

Castilla-La Mancha fue la segunda comunidad autónoma con la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social más alta de España en 2025, solo por detrás de Andalucía.

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 34 % de los castellanomanchegos se encuentra en una compleja situación económica.

La tasa AROPE mide el riesgo de pobreza, la falta de acceso a bienes y actividades básicas y la baja intensidad de empleo. La más elevada del curso pasado se dio en Andalucía (34,7 %), después en Castilla-La Mancha (34 %) y en tercer lugar, en la Región de Murcia (32,5 %).

En contraposición, País Vasco (14,7 %), Baleares (15,2 %) y Navarra (16,5 %) presentaron las cifras más bajas.

Castilla-La Mancha se salva del top 3 en pobreza relativa, campo donde Andalucía también lidera con un 27,7 % y después le siguen Murcia con un 26,7 % y Extremadura con un 26, 2 %.

Dichos resultados definitivos del año 2025 (con renta de 2024), esclarecen que la tasa de riesgo de pobreza media nacional cayó un 0,1 puntos hasta situarse en el 25,7 %, marcando un nuevo mínimo. En este contexto, el riesgo de exclusión entre los menores también bajó del 34,7 al 33,9 % y en los mayores de 65 años del 19,5 al 19,2 %.

A pesar de que el ingreso medio por persona subió un 5,5 % hasta los 15.620 euros en 2024, el 36,4 % de los españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos en el año 2025, lo que se traduce en un aumento de 0,6 puntos con respecto al curso pasado.

Analizando las dificultades para llegar a fin de mes, Castilla-La Mancha encabeza el ranking nacional con un 12,7 %, mientras que Murcia (12,1 %) y Canarias (11,5 %) completan las tres primeras posiciones. Las que menor porcentaje presentaron fueron País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) y Baleares (4,8 %).

Más allá de la región, la tasa de pobreza o exclusión social ha marcado una tendencia en general descendente en la última década: 28,8 % (2016), 27,5 % (2017), 27,3 % (2018), 26,2 % (2019), 27,8 % (2021), 26 % (2022), 26,5 % (2023), 25,8 % (2024) y 25,7 % (2025).